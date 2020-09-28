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Huawei P Smart 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei P Smart 2021'in tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei P Smart 2021 özellikleri arasında bataryası ve kamerası dikkat çekiyor. Peki Huawei P Smart 2021 fiyatı ne kadar?

Huawei P Smart 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei P Smart 2021 özellikleri ve fiyatıyla sahne aldı. Huawei, bir süredir beklenen telefonu Huawei P Smart 2021'i sessiz sedasız duyurdu. Tasarımıyla Huawei P40 serisini andıran telefon, ön kamera çentiği ile ise diğer tüm Huawei modellerinden ayrılıyor. Zira bu çentik Samsung modellerinde veya Xiaomi modellerinde gördüğümüz gibi nokta çentik olarak konumlanıyor.

HUAWEİ P SMART 2021 ÖZELLİKLERİ

P Smart 2021 özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünrlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran yukarıda da bahsettiğimiz üzere nokta çentikli. Bu çentikte telefonun 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerası yer alıyor. Huawei P Smart 2021'in kalbinde ise Kirin 710A işlemcisi, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Tabi MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanı artırılabiliyor. Son olarak P Smart 2021'in pilinin 5000 mAh değerinde olduğunu belirtelim. 5000 mAh gücündeki pil, 22,5W SuperCharge desteğine de sahip.

Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile gelen akıllı telefonun kameralarına geçelim. P Smart 2021, arka tarafında Huawei P40 modelinden alışık olduğumuz bir kamera dikdörtgeni sunuyor. Bu dikdörtgende 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu ise arka tarafında değil, yan tarafında.

HUAWEİ P SMART 2021 FİYATI

Huawei P Smart 2021 fiyatı Avusturya için 229 Euro olacak ve ekim ayında Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise belli değil.

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