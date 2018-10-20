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Huawei P20 Pro akıllı telefon ön inceleme

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

Huawei merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli Mate 20 Pro’yu tanıttı. İşte Huawei Mate 20 Pro’nun detaylarını sunduğumuz yazımız ve ön inceleme videomuz.

Huawei P20 Pro akıllı telefon ön inceleme

Huawei yeni amiral gemisi modeli Mate 20 Pro’da bu senenin ilk çeyreğinde satışa sunduğu P20 Pro’da kullandığına benzer bir tasarım çizgisine yönelmiş. Mate 20 Pro; 6.39 inçlik curved OLED ekranla karşımıza çıkıyor. Çentikli bir ekranla gelen telefonun en önemli özelliği Samsung’un “edge” modellerinde kullandığı gibi kavisli kenarlara sahip olması.

Mate 20 Pro’un çentiği, P20 Pro’ya nazaran biraz daha büyük. Bu durumun temel nedeni Mate 20 Pro’nun Apple’ın FaceID özelliğine benzer bir yüz tanıma teknolojisine sahip olması. Yani Huawei’nin yeni amiral gemisi modelinin 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonun arka tarafında baktığımızda ise P20 Pro’da dikey olarak konumlandırılan 3’lü ana kamera modülünün Mate 20 Pro’da kare şeklinde konumlandırıldığını görüyoruz. Bu tasarım anlayışının P20 Pro’da daha hoş göründüğünü de belirtmek gerekiyor.

Huawei Mate 20 serisini bu kadar özel kılan temel unsur, Kirin 980 diyebiliriz. Kirin 980, Android tabanlı bir telefonda kullanılan 7nm’lik ilk yonga seti.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay tanıtılan yeni iPhone modellerinde de 7nm’lik A12 Bionic yonga setinin kullanıldığı belirtilmişti. Dolayısıyla Huawei, genel anlamda 7nm’lik yonga setini kullanan ikinci üretici oldu.

Çinli üretici, Kirin 980’i zaten daha önceden tanıtmıştı. 7nm’lik üretim teknolojisine sahip olan bu yonga seti 2 NPU ünitesiyle geliyor. Bilindiği üzere NPU, yonga setinin bağımsız bir yapay zekaya sahip olmasını sağlıyor. Dolayısıyla Kirin 980 bu anlamda bir önceki nesil yonga seti Kirin 970’e nazaran çok daha zeki olacak.
Kirin 980, bir önceki nesle oranla CPU tarafında yüzde 58, GPU tarafında ise yüzde 178 daha güçlü. Bu yonga setinin özellikle grafik birimi tarafında hayli güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei, Mate 20 Pro’da 6GB GB RAM tercihlemiş. Tabi dileyen kullanıcılar biraz daha yüksek bir ücret ödeyerek 8GB RAM’li RS versiyonu da satın alabilirler. Aynı şekilde dahili depolama alanında da 128GB tek bir seçenek mevcut.

Huawei kamera anlamında başarılı bir üretici. Özellikle amiral gemisi modelinde tercih edilen LEICA imzalı lensler kullanıcıların da takdirini toplamış durumda.
Mate 20 Pro, çok önceden de belirtildiği üzere 3 ana kamera ile geliyor. Telefonun arka kısmında bir ada şeklinde konumlandırılmış olan kameraları, flaş lambası tamamlıyor.

40MP’lik ana kameraya, 20MP’lik telefoto kamera ve 8MP’lik ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Elbete Mate 20 Pro’nun kamera performansını çekilen fotoğraflar ve videolar ile daha net görebileceğiz. Zira kamera söz konusu olduğunda sayısal değerler üzerinden yorum yapmak çok da doğru olmayacaktır.

Ön tarafta ise derinlik sensörü ve IR kamera destekli bir 24MP‘lik selfie kamerasının yer aldığını belirtelim.

Huawei Mate 20 Pro ile gelen en önemli yeniliklerden birisi de Nano Memory Card teknolojisi. Yani Huawei yeni amiral gemisi modelinde microSD kart yerine kendi geliştirdiği Nano Memory Card teknolojisine yer veriyor. Bu kart boyut olarak nano sim kartlarla aynı ebatlarda. Zaten kart, sim kart için hazırlanan kızağa yerleştiriliyor. Bu kızağa dilerseniz çift sim kart, dilerseniz de bir tarafa sim, diğer tarafa hafıza kartını takabiliyorsunuz.

Mate 20 Pro, hızlı şarj desteğine sahip 4200 mAh’lık bir bataryayla geliyor. Bu batarya yarım saatlik süre içerisinde yüzde 70’e kadar dolabiliyor.

Yeni Mate modeliyle gelen bir diğer özellik de kablosuz şarj özelliği. 15W’lık kablosuz şarj desteğine sahip olan Mate 20 Pro, bu anlamda da beklentileri karşılıyor. Bu şarj teknolojisi mevcut kablosuz şarj teknolojilerinden yüzde 60 oranında daha hızlı.

Huawei’nin yeni amiral gemisi modelinin en önemli özelliklerinden birisi de şarjını diğer telefonlara kablosuz bir şekilde aktarabilmesi. Yani telefonunda kablosuz şarj özelliği varsa, onu Mate 20 Pro’ya yakınlaştırarak şarj edebiliyorsunuz.

Bu arada Mate 20 ve Mate 20 Pro kutudan ilk çıktığında Android Pie ile çalışacak.

Huawei, telefonun fiyatını 1049 euro olarak belirlemiş durumda. Elbette bizim için önemli olan şey Huawei Mate 20 Pro Türkiye fiyatı. Bu da henüz netlik kazanmış değil.

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