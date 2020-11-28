Huawei P40 Pro ekranı ile DxOMark’a konuk oldu

Huawei P40 Pro ekranı toplam 85 puan alarak Apple iPhone 12 Pro Max’in (87), Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G'nin (89) ve OnePlus 8 Pro’nun (88) gerisinde yer alarak altıncı sırada kendine yer buldu.
Ancak bazı özelliklerde, Huawei P40 Pro’nun ekranının liderlerden daha iyi olduğu ortaya çıktı. DxOMark, P40 Pro’nun ekranının maksimum derecelendirmeyi almasıyla okunabilirliğin büyük ölçüde engellendiğini belirtti. Ekran hem içeride hem de dışarıda çok parlak değil.
Bununla birlikte, Çin teknoloji devinin amiral gemisi renk performansıyla övgü aldı. Bu testte Apple iPhone 12 Pro’nun 75 puanına karşı P40 Pro 83 puan aldı. Ek olarak, Huawei P40 Pro’nun ekranının çok pürüzsüz olduğu söyleniyor.
Akıllı telefon, DxoMark'a göre hareket bulanıklığı kontrolüne ve anında video oynatma özelliğine sahip. Dokunmatik kontrollerin duyarlılığı için akıllı telefon, iPhone 12 Pro’nun 61 puanına karşı 67 puan aldı.
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