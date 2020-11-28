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Huawei sıvı lens teknolojisine geçebilir!

28.11.2020 09:39 | Son Güncelleme:
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Huawei sıvı lens teknolojisine geçebilir!

Huawei, kamera teknolojisinde sıvı lens seviyesine geçebilir. İddialara göre Çinli akıllı telefon üreticisi, önümüzdeki yıl çıkacak amiral gemisi akıllı telefonlarının kameralarında sıvı lens teknolojisini kullanacak. Peki sıvı lens teknolojisi Huawei'ye neler kazandıracak?

Huawei akıllı telefon kameraları için Leica ile uzun bir süredir iş birliği içerisinde. ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Çinli şirket, buna rağmen amiral gemisi akıllı telefonlarında Leica ile olan iş birliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu iş birliği ve Huawei'nin Ar-Ge çalışmaları yeni kamera teknolojilerini de ortaya çıkartıyor. İddialara göre Huawei'nin gelecek yılın amiral gemilerinde kullanacağı kamera teknolojisi de şimdiden belli; Sıvı lens teknolojisi.

HUAWEİ SIVI LENS TEKNOLOJİSİ İÇİN KOLLARINI SIVADI

Sıvı lens teknolojisi, iddialara göre Huawei'nin test sürecini tamamlamak üzere olduğu bir teknoloji. Nisan 2020'de sıvı lens teknolojisinin patentini alan Çinli üretici, görünüşe bakılırsa yeni teknolojisini akıllı telefonlarında kullanmak üzere hazırlıyor. Peki sıvı lens teknolojisi ne işe yarıyor?

HAREKETLİ PARÇALAR VE MOTOR YOK

Akıllı telefon kameraları görüntü sabitleme konusunda büyük aşama kaydetseler de henüz kusursuz hale getirilmiş değiller. Huawei'nin sıvı lens teknolojisi de aktarılan bilgilere göre kameraların görüntü sabitleme yeteneklerini artırmayı sağlıyor. Buna göre teknoloji, hareketli parça ya da motora ihtiyaç duymadan sadece sıvılar sayesinde görüntü sabitleme ve odaklama konusunda telefona hız kazandırıyor. Öyle ki söylentiler, sıvı lens teknolojisi ile odaklanma süresinin birkaç milisaniyeye düşeceği yönünde.

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SIVI LENS TEKNOLOJİSİ NE ZAMAN GELECEK?

Huawei'nin yeni kamera teknolojisini önümüzdeki yıl kullanması bekleniyor. Teknolojinin şimdilik telefoto kameralarda kullanılacağı tahmin ediliyor. Ancak bu sızıntıların arkasındaki isim olan ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Huawei ile birlikte Sony IMX782 sensörü de sıvı lens teknolojisini kullanmak üzere hazırlanıyor.

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