Huawei P40 Pro, Geekbench’te boy gösterdi

Geekbench testinde ortaya çıkan Huawei P40 Pro, aldığı puanlar ile şaşırtmayı başarıyor.

HUAWEİ P40 PRO ÖZELLİKLERİ

Gücünü 5G destekli Kirin 990 5G yonga seti ve 8 GB / 12 GB RAM’den alacak olan telefon kamera konusunda olukça iddialı olacak. Çinli firma, kamera konusunda ise rakipleri gibi 108 Megapiksel çözünürlüğe yer vermeyecek.

Huawei bunun yerine piyasada daha önce hiç bir akıllı telefonda kullanılmaya 48 Megapiksel çözünürlüğünde olacak olan Sony IMX700 sensör kullanacak. Ana kamera + telefoto lens + ultra geniş açılı lens + macro lens + ToF sensörü şeklinde bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkmasını beklediğimiz Huawei, yeni amiral gemisi ile performans testlerinde yeni rekorlar kıracak.

Huawei P40 Pro’ya ait olduğu söylenen Geekbench 5.1.0 puanlara bakacak olursak; telefon testin tek çekirdek bölümünden 776 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 3182 puan almayı başarıyor. Bunun 8 GB RAM’li sürümü olduğunu 12 GB RAM’li sürümün daha fazla puanlar alacağını belirtelim.

Şimdilik P40 Pro hakkında konuşmak için erken gibi görünüyor. Bakalım Mart sonu tanıtılacak olan telefon söylendiği gibi canavar bir donanım ile gelcek mi? Son olarak bu modelde de Google Servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri’nin kullanılacağını belirtelim.

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