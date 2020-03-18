HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei P40 Pro, Geekbench’te boy gösterdi

Huawei P40 Pro, Geekbench’te boy gösterdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

Huawei 26 Mart tarihinde Paris’te düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi modellerini tanıtacak. P40 ailesi ile 2020 yılı amiral gemisi pazarına merhaba diyecek olan Huawei, bugün diğer firmalar gibi sızıntılara engel olamadı.

Huawei P40 Pro, Geekbench’te boy gösterdi

Geekbench testinde ortaya çıkan Huawei P40 Pro, aldığı puanlar ile şaşırtmayı başarıyor.

HUAWEİ P40 PRO ÖZELLİKLERİ

Gücünü 5G destekli Kirin 990 5G yonga seti ve 8 GB / 12 GB RAM’den alacak olan telefon kamera konusunda olukça iddialı olacak. Çinli firma, kamera konusunda ise rakipleri gibi 108 Megapiksel çözünürlüğe yer vermeyecek.

Huawei bunun yerine piyasada daha önce hiç bir akıllı telefonda kullanılmaya 48 Megapiksel çözünürlüğünde olacak olan Sony IMX700 sensör kullanacak. Ana kamera + telefoto lens + ultra geniş açılı lens + macro lens + ToF sensörü şeklinde bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkmasını beklediğimiz Huawei, yeni amiral gemisi ile performans testlerinde yeni rekorlar kıracak.

Huawei P40 Pro’ya ait olduğu söylenen Geekbench 5.1.0 puanlara bakacak olursak; telefon testin tek çekirdek bölümünden 776 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 3182 puan almayı başarıyor. Bunun 8 GB RAM’li sürümü olduğunu 12 GB RAM’li sürümün daha fazla puanlar alacağını belirtelim.

Şimdilik P40 Pro hakkında konuşmak için erken gibi görünüyor. Bakalım Mart sonu tanıtılacak olan telefon söylendiği gibi canavar bir donanım ile gelcek mi? Son olarak bu modelde de Google Servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri’nin kullanılacağını belirtelim.

Ferrari üretimi durdurma kararı aldı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
İnternet ile ilgili dikkat çeken uyarıİnternet ile ilgili dikkat çeken uyarı
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro Özellikleri Geekbench

En Çok Okunan Haberler

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Oktay: Avrupa'daki 2807 Türk vatandaşı yurda döndü

Oktay: Avrupa'daki 2807 Türk vatandaşı yurda döndü

Bakan Soylu’dan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Bakan Soylu’dan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Apple'dan flaş karar! Kullanıcılar isyan etti

Apple'dan flaş karar! Kullanıcılar isyan etti

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

Karşınızda ilk görseliyle Redmi Note 9 Pro!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Monster, Coronavirüs Salgını Nedeniyle Mağazalarını Geçici Süreyle Kapatıyor

Monster, Coronavirüs Salgını Nedeniyle Mağazalarını Geçici Süreyle Kapatıyor

The Witcher Goodies Collection GOG'de Ücretsiz!

The Witcher Goodies Collection GOG'de Ücretsiz!

İnsanlar eve kapandı! İnternet veri trafiği adeta patladı

İnternet ile ilgili dikkat çeken uyarı

iOS 13.4 ile ne tür yenilikler gelecek

iOS 13.4 ile ne tür yenilikler gelecek

Microsoft bu sefer işi sansa bırakmayacak

Microsoft bu sefer işi sansa bırakmayacak

FBI internet kullanıcılarını uyardı

FBI internet kullanıcılarını uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.