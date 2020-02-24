Huawei P40 serisi görülmemiş bir özellik ile geliyor!

Huawei'nin Huawei P40 serisini tanıtmak için hazırlıklara başladığı biliniyor. Bu hazırlık sürecinde Çin'den çok farklı iddialar geliyor. Bu iddialardan birisi ise bugün geldi. İddiaya göre Huawei P40 serisi bir ilki daha bünyesinde barındıracak.

HUAWEİ P40 SERİSİ Wİ-Fİ 6+ TEKNOLOJİSİ İLE GELECEK

İddialara göre, Huawei P40 ve Huawei P40 Pro Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra'da bulunan Wi-Fi 6 teknolojiyile değil Wi-Fi 6+ teknolojisiyle gelecek. Bu sayede internet hızında 1200 Mbps'e kadar ulaşabilecek olan Huawei P40 serisi akıllı telefonlar, Wi-Fi 6'nın dezavantajlarını ortadan kaldıracak.

Wi-Fi 6+ teknolojisi hakkında henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. Huawei'nin bugün (24 Şubat) düzenleyeceği etkinlik ile daha fazla detay öğrenme imkanımız olabilir. Wi-Fi 6+ teknolojisine sahip Huawei P40 serisinin ise önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor.



