Huawei P50 için yüksek kaliteli görüntüler sızdırıldı!

Huawei P50 için bugüne dek bir değil, birden çok kez sızıntı yapıldı. Bu sızıntıların ilkinde akıllı telefon ailesinin iki büyük kamera merceğine sahip olacağı ortaya çıktı. Bu, merceklerin de iki dev sensörlü kameralara ev sahipliği yapacağı söylendi. Ancak daha sonra P50 Pro'ya yönelik yapılan sızıntılarda dev merceklerin aslında birden fazla kamera barındırdığı, bu kameraların toplam sayısının ise 5 olduğu iddia edildi. Yapılan yeni sızıntı ile birlikte bu kez Huawei P50'nin yüksek kaliteli görüntüleri ortaya çıktı ve böylece telefonun dev daireleri bir kez daha görüldü.

İŞTE HUAWEI P50'NİN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLERİ

Huawei P50'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere baktığımızda akıllı telefonda dört kameranın yer aldığı görülüyor. Bu kameralardan ikisi üst daireye, diğer ikisi ise alt daireye yerleştirilmiş. Ayrıca telefonun ön panelinde ince çerçevelere sahip olduğu, ekranının ortasında ise bir selfie kamera deliğine sahip olduğu belirtiliyor. Telefonun Sony IMX800 sıvı lens sensörü ile geleceği de ifade ediliyor.

P50'DE HARMONYOS İŞLETİM SİSTEMİ VE FAZLASI OLACAK

Huawei P50 ailesi söylendiği kadarıyla Kirin 9000 işlemcisini kullanacak ve HarmonyOS işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+'tan oluşması beklenen akıllı telefon ailesinin mayıs- haziran döneminde tanıtılması bekleniyor.

