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Huawei P50 için yüksek kaliteli görüntüler sızdırıldı!

05.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Kameranın telefonu var'' dedirten Huawei P50 için yeni bir sızıntı yapıldı. Yüksek kaliteli görüntülerden oluşan sızıntıda, iki dev kamera dairesi ile ön plana çıkan Huawei P50, renderlarını da gördüğümüz Huawei P50 Pro'ya oldukça benziyor.

Huawei P50 için yüksek kaliteli görüntüler sızdırıldı!

Huawei P50 için bugüne dek bir değil, birden çok kez sızıntı yapıldı. Bu sızıntıların ilkinde akıllı telefon ailesinin iki büyük kamera merceğine sahip olacağı ortaya çıktı. Bu, merceklerin de iki dev sensörlü kameralara ev sahipliği yapacağı söylendi. Ancak daha sonra P50 Pro'ya yönelik yapılan sızıntılarda dev merceklerin aslında birden fazla kamera barındırdığı, bu kameraların toplam sayısının ise 5 olduğu iddia edildi. Yapılan yeni sızıntı ile birlikte bu kez Huawei P50'nin yüksek kaliteli görüntüleri ortaya çıktı ve böylece telefonun dev daireleri bir kez daha görüldü.

İŞTE HUAWEI P50'NİN SIZDIRILAN GÖRÜNTÜLERİ

Huawei P50'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere baktığımızda akıllı telefonda dört kameranın yer aldığı görülüyor. Bu kameralardan ikisi üst daireye, diğer ikisi ise alt daireye yerleştirilmiş. Ayrıca telefonun ön panelinde ince çerçevelere sahip olduğu, ekranının ortasında ise bir selfie kamera deliğine sahip olduğu belirtiliyor. Telefonun Sony IMX800 sıvı lens sensörü ile geleceği de ifade ediliyor.

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Huawei P50 ailesi söylendiği kadarıyla Kirin 9000 işlemcisini kullanacak ve HarmonyOS işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro+'tan oluşması beklenen akıllı telefon ailesinin mayıs- haziran döneminde tanıtılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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