Huawei Watch GT 2e incelemesi

Saatin 1.39 inç değerdeki Amoled HD ekranı, 454×454 çözünürlük sunuyor ve gerek iç, gerekse de dış mekan kullanımlarında keskin bir görüntüleme yeteneğine sahip. Saatin arayüzü de anlaşılır ve kullanışlı, ancak arayüzde gezinti yaparken ve uygulamalar arası geçişlerde ufak tefek performans düşüşleri de gözlerden kaçmıyor.
Dairesel tasarlanan saatin sağ yan tarafında iki tane fiziksel tuş bulunuyor. Üstteki tuş aracılığıyla menüye geçiş yapabilirken, alttaki tuşu da herhangi bir uygulamayı açabilmek için kısayol tuşu olarak atayabiliyorsunuz.
Huawei Watch GT 2e, Kirin A1 çipiyle geliyor. Bu çip, iyi performans sunarken düşük güç tüketimi yapmaya odaklı bir yapıda. Bu sayede de Huawei’nin deyimiyle tek şarj ile 14 günlük kullanıma kadar deneyim sunulabiliyor. Ek olarak, cihazımızın 4GB dahili depolama özelliği var ve bu sayede isterseniz yüzlerce müzik dosyanızı saatinize yükleyebilir ve spor esnasında Bluetooth kulaklık aracılığıyla dinleyebilirsiniz.
Saatten tam verim almak için Huawei Health – Sağlık uygulamasını indirmenizi öneririz. Bu uygulamayı yükledikten sonra, Bluetooth 5.1 aracılığıyla saatinizi eşleştiriyor ve ardından güncelleme yapıyorsunuz. Güncelleme önemli, zira güncelleme yaptıktan sonra saate pek çok yeni özellik ekleniyor.
Uygulamalara baktığımızda, müzik uygulaması, takvim, el feneri, adım takibi, kalori ölçümü gibi her akıllı saatte yer alan detaylar bulunmakta. Tabii bunların dışında, saati ön plana çıkaran ciddi özellikler de var. Şimdi biraz daha bunlardan bahsedelim.
TruRelax, gün boyunca stres seviyenizi takip ederek sizi bilgilendiriyor. TruSeelp 2.0 ise, adından da anlayacağınız üzere, uykunuz esnasında vücut fonksiyonlarınızı takip ederek kaliteli bir uyku çekip çekemediğinizi belirleyerek size tavsiyelerde bulunabiliyor.
Bunların haricinde bir diğer önemli özellik ise, SpO2, yani kandaki oksijen doygunluğunu takip edebilmesi. Normalde zor bir işlem olan bu ölçümü GT 2e saatiniz aracılığıyla yapabiliyor ve gerek duymanız durumunda bir sağlık kuruluna başvurabiliyorsunuz. Özellikle yoğun tempoda çalışanların, yaşlıların ve horlayan insanların bu konuya dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.
Bu arada, stres takibi ve kandaki oksijen oranını saptama gibi özelliklerin iOS’ta desteklenilmediğini de ekleyelim.
Huawei Watch GT 2e, 15 farklı spor türünü fark edip ona göre verileri toplayabiliyor. Koşu yapıyorsunuz, ama mesela iç mekânda mı yoksa dış mekânda mısınız? Tırmanış mı yapıyorsunuz bisiklet mi sürüyorsunuz, yoksa yüzme mi yapıyorsunuz? Saatin hepsi için ayrı ayrı kayıt yetenekleri bulunmakta.
Günlük spor hedeflerinizde size yardımcı olduğu gibi, sporu tamamladıktan sonra ne kadar sürede vücudunuzun yenileceğini belirtebiliyor ve nefes alışveriş egzersizlerinde de yardımınıza koşabiliyor.
Son olarak da pil tarafından bahsedelim. Huawei, bu ürünün tek şarj ile 14 güne kadar kullanım sunabileceğini iddia ediyor. Tabii burada pek çok özelliğin kullanılmaması, ekran parlaklık düzeyinin de düşürülmesi gerekiyor.
Yaptığımız denemelerde, pek çok fonksiyonu yoğun bir şekilde kullanmamıza rağmen tek şarj ile 4-5 günü rahatlıkla çıkarabildiğini gördük, ki bir akıllı saat için iyi değerler bunlar.
Huawei Watch GT 2e, ülkemizde 1,199TL satış fiyatı etiketiyle satın alınabiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum