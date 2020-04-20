Huawei Watch GT 2e incelemesi

Saatin 1.39 inç değerdeki Amoled HD ekranı, 454×454 çözünürlük sunuyor ve gerek iç, gerekse de dış mekan kullanımlarında keskin bir görüntüleme yeteneğine sahip. Saatin arayüzü de anlaşılır ve kullanışlı, ancak arayüzde gezinti yaparken ve uygulamalar arası geçişlerde ufak tefek performans düşüşleri de gözlerden kaçmıyor.

HUAWEİ WATCH GT 2e ÖZELLİKLERİ

Dairesel tasarlanan saatin sağ yan tarafında iki tane fiziksel tuş bulunuyor. Üstteki tuş aracılığıyla menüye geçiş yapabilirken, alttaki tuşu da herhangi bir uygulamayı açabilmek için kısayol tuşu olarak atayabiliyorsunuz.

Huawei Watch GT 2e, Kirin A1 çipiyle geliyor. Bu çip, iyi performans sunarken düşük güç tüketimi yapmaya odaklı bir yapıda. Bu sayede de Huawei’nin deyimiyle tek şarj ile 14 günlük kullanıma kadar deneyim sunulabiliyor. Ek olarak, cihazımızın 4GB dahili depolama özelliği var ve bu sayede isterseniz yüzlerce müzik dosyanızı saatinize yükleyebilir ve spor esnasında Bluetooth kulaklık aracılığıyla dinleyebilirsiniz.

Saatten tam verim almak için Huawei Health – Sağlık uygulamasını indirmenizi öneririz. Bu uygulamayı yükledikten sonra, Bluetooth 5.1 aracılığıyla saatinizi eşleştiriyor ve ardından güncelleme yapıyorsunuz. Güncelleme önemli, zira güncelleme yaptıktan sonra saate pek çok yeni özellik ekleniyor.