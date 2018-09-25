Huawei Y9 : Kirin 710 işlemci 6.5 inç ekran ve çift kamera

Huawei ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Önceki çeyrekte Apple’ı sollayarak akıllı telefon pazarında ikinciliğe yerleşen Çinli şirket, şimdi de JKM-AL00 model numarasına sahip orta seviye telefonuyla boy göstermeye hazırlanıyor. 2019 model Huawei Y9 ismiyle pazarlanacak olan cihaz bugün Çin’in sertifika kurumu TENAA’in onayından geçti.

Görünüşe göre çiçeği burnunda Kirin 710‘u pek çok cihazda daha göreceğiz. Nihayetinde Huawei’nin tercihi de bu telefon için bu yongaseti olmuş. 2.2 GHz hızında çalışan ve 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olan çipset, geçtiğimiz haftalarda ilk kez bir telefonda kullanılmaya başlanmıştı.

Bellek-depolama birimleri 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama olarak opsiyonlanmış. Ayrıca microSD kart girişi de mevcut.

Modelin ekran boyutu da oldukça iddialı. 6.5 inçlik çentikli panelin Full HD+ çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Kasa boyutları ise 162.4 x 77.1 mm x 8 mm ve ağırlık 173 gram.

Son olarak kamera. 20 + 2 MP‘lik bir arka kamera kurulumu ve 16 MP ön kamera cihazın üzerinde yerini alıyor. İkinci kameranın işlevi tahmin edebileceğiniz gibi arka planı silmek (bokeh efekti). Android 8.1 Oreo ve EMUI 8.1’in yer aldığını da belirtmeden geçmeyelim.

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