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Huawei Y9a posterde ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden olan Huawei model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üreticinin bu kapsamdaki son cihazı ise Y9a oldu.

Huawei Y9a posterde ortaya çıktı

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Enjoy 20 Plus modelinin basın görselleri sızdırılmıştı. Yeni ortaya çıkan Y9a’nın da Enjoy 20 Plus ile aynı tasarım hatlarına sahip olduğu ortaya çıktı. İki telefon tıpatıp benzer olsalar da farklı teknik özelliklere sahipler.

Huawei’nin orta segmentteki yeni modeli Y9a’nın ilk görseli geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Telefon için hazırlanan bir posterden alınan görüntü Y9a özellikleri ile ilgili ilk detayları da gün yüzüne çıkarıyor.

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Sızdırılan bilgilere göre Y9a 64MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 8MP’lik ultra geniş açı kamerası, 2MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik edecek.

8GB RAM ile gelecek olan telefonda 128GB’lık dahili depolama alanı bulunacak. Huawei’nin 40W SuperCharge teknolojisini de destekleyecek olan Y9a 2 farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak.

Dipnot olarak belirtelim. Huawei Y9a modelinde de Google servisleri yer almayacak. Yani kullanıcılar uygulamalar için Huawei’nin mobil app galerisi olan AppGallery’i kullanacaklar.

Çinli üreticinin yeni modelini hangi ülkelerde ve ne zaman satışa sunacağı ise henüz netleşmiş değil.

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