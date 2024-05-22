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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz’da erken seçim yapılacağını açıkladı! "Kraldan parlamentonun feshini istedim"

22.05.2024 19:26
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede 4 Temmuz'da erken seçim yapılacağını duyurdu. Başbakan Sunak, Buckingham Sarayı'na giderek Kral 3. Charles'tan parlamentoyu feshetmesini istediğini de açıkladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz’da erken seçim yapılacağını açıkladı! "Kraldan parlamentonun feshini istedim"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, haftalık kabine toplantısının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde açıklama yaptı. Konuşmasına, son 5 yılda ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemlerden geçtiğini söyleyerek başlayan Sunak, İngiltere'nin bu zorluklarla mücadele ettiğini dile getirdi.

Sunak, ekonomik istikrarın her türlü başarının temeli olduğuna işaret ederek, İngiltere ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve enflasyonun normale döndüğünü belirtti.

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Ülkede faiz oranlarının düştüğünü, hükümetin planının işe yaradığını aktaran Sunak, buna karşın, halihazırda birçok insan için işlerin kolay olmadığının da farkında olduğunu ifade etti.

"KRAL BU TALEBİ KABUL ETTİ"

Sunak, şimdi ulusa sorulması gerekenin "Kime güveniyorsunuz?" sorusu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

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"Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz."

"NET PLANI VE CESUR EYLEMLERİ OLAN BİR PARTİ SEÇİN"

Sunak, seçmenlerin ülke için net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçmesi çağrısında bulunarak, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İngiltere için bir gelecek planı olmadığını ileri sürdü.

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Başbakan Sunak, konuşmasının sonunda, seçim kampanyası boyunca her oy için mücadele edeceğini, seçmenin güvenini kazanacağını ve sadece kendi liderliğindeki bir Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomik istikrarı sağlayacağını savundu.

MUHAFAZAKAR PARTİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLAMIŞTI

İngiltere'de seçimler beş yılda bir yapılıyor ve son seçimler Aralık 2019'da yapılmıştı. Muhafazakar Parti 80'i aşkın sandalye farkıyla Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağlamıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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