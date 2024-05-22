Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X'den Türkiye adımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"REİSİ'NİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Uraloğlu, İran'ın Türkiye'den istediği destek ile ilgili olarak "Bize bir hava aracından haber alınamadığını söylediler. Biz de böyle bir sinyal gelmediğini söyledik. Reisi'nin olduğunu bilmiyorduk. İlerleyen saatlerde Reisi'nin olduğu helikopterin olduğu haberi geldi. Daha sonra helikopterde o cihazın olmadığı ya da kapatılmış olabileceği haberi geldi güvenlik sebebi ile.İran tarafı bizimle iletişime geçti. Bizden gece uçabilecek hava aracı desteği istediler. Biz görevimizi başarıyla yaptık." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ ATADILAR

Ayrıca Bakan Uraloğlu, "Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı. X Türkiye'de temsilcilik açmasaydı bant daralmasıyla karşılaşacaktı" dedi.







