HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X'den Türkiye adımı

Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X'den Türkiye adımı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.05.2024 18:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu X, Türkiye'ye temsilci atadı. Haberi duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "X Türkiye'de temsilcilik açmasaydı bant daralmasıyla karşılaşacaktı" dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X'den Türkiye adımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"REİSİ'NİN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Uraloğlu, İran'ın Türkiye'den istediği destek ile ilgili olarak "Bize bir hava aracından haber alınamadığını söylediler. Biz de böyle bir sinyal gelmediğini söyledik. Reisi'nin olduğunu bilmiyorduk. İlerleyen saatlerde Reisi'nin olduğu helikopterin olduğu haberi geldi. Daha sonra helikopterde o cihazın olmadığı ya da kapatılmış olabileceği haberi geldi güvenlik sebebi ile.İran tarafı bizimle iletişime geçti. Bizden gece uçabilecek hava aracı desteği istediler. Biz görevimizi başarıyla yaptık." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'YE TEMSİLCİ ATADILAR

Ayrıca Bakan Uraloğlu, "Sosyal medya platformu X Türkiye'ye temsilci atadı. X Türkiye'de temsilcilik açmasaydı bant daralmasıyla karşılaşacaktı" dedi.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafikteki kavga kanlı bitti! Sürücüler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralıTrafikteki kavga kanlı bitti! Sürücüler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
'Güncel yapılanma' davası görülmeye başlandı! Adnan Oktar savunma yaptı'Güncel yapılanma' davası görülmeye başlandı! Adnan Oktar savunma yaptı
Tuvalette kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldıTuvalette kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Abdulkadir Uraloğlu
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''

Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''

İstifa gündem oldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adımlar atılacak"

İstifa gündem oldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adımlar atılacak"

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Korkunç olay! Yengesiyle yasak aşk yaşayan kardeş, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

Korkunç olay! Yengesiyle yasak aşk yaşayan kardeş, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

Tuvalette kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı

Tuvalette kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'nin konuştuğu 17 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu 17 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.