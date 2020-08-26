Huawei yeni Kirin yongasını tanıtacak

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Huawei önümüzdeki IFA’da pek çok yeni ürün tanıtmayı planlıyor. Bu ürünlerden birisi de Mate 40 modellerinde kullanılacak olan yeni Kirin yonga seti olacak.

Bilindiği üzere ABD’nin baskıları sonucunda TMSC Huawei’den artık sipariş almayacağını açıklamıştı. Başka bir ifadeyle Huawei üst seviye yongaları için kendisine başka bir üretici bulmak zorunda kaldı. Lakin şu anda Çinli üreticinin talebini karşılayabilecek ikinci bir üretici bulunmuyor. Özellikle de 5nm’lik üst segment yongalar tarafında.

Şimdilik Huawei’nin önümüzdeki yıl ne yapacağı belli değil. Lakin IFA’da duyurulacak olan yeni Kirin yongası TSMC’nin dökümhanesinde üretilen son çipler olacak diyebiliriz.

YENİ KİRİN HUAWEİ MATE 40'A GÜÇ VERECEK

Huawei tarafından geliştirilen yeni yonga setinin Huawei Mate 40 modelleri ile birlikte önümüzdeki yıl çıkacak olan P50 modellerine de güç vermesi bekleniyor. Lakin bu durum mevcut durum yüzünden henüz kesinleşmiş değil. Huawei’nin yeni yongasının ne gibi özellikler sunacağı da IFA’da belli olacak.