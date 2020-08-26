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Huawei yeni Kirin yongasını tanıtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Huawei IFA çerçevesinde yeni Kirin yonga setini tanıtmaya hazırlanıyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Huawei yeni Kirin yongasını tanıtacak

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Huawei önümüzdeki IFA’da pek çok yeni ürün tanıtmayı planlıyor. Bu ürünlerden birisi de Mate 40 modellerinde kullanılacak olan yeni Kirin yonga seti olacak.

Bilindiği üzere ABD’nin baskıları sonucunda TMSC Huawei’den artık sipariş almayacağını açıklamıştı. Başka bir ifadeyle Huawei üst seviye yongaları için kendisine başka bir üretici bulmak zorunda kaldı. Lakin şu anda Çinli üreticinin talebini karşılayabilecek ikinci bir üretici bulunmuyor. Özellikle de 5nm’lik üst segment yongalar tarafında.

Şimdilik Huawei’nin önümüzdeki yıl ne yapacağı belli değil. Lakin IFA’da duyurulacak olan yeni Kirin yongası TSMC’nin dökümhanesinde üretilen son çipler olacak diyebiliriz.

YENİ KİRİN HUAWEİ MATE 40'A GÜÇ VERECEK

Huawei tarafından geliştirilen yeni yonga setinin Huawei Mate 40 modelleri ile birlikte önümüzdeki yıl çıkacak olan P50 modellerine de güç vermesi bekleniyor. Lakin bu durum mevcut durum yüzünden henüz kesinleşmiş değil. Huawei’nin yeni yongasının ne gibi özellikler sunacağı da IFA’da belli olacak.

Huawei IFA’da yeni Kirin yongasının haricinde farklı ürünler de tanıtacak. Fakat bu ürünlerin neler olacağı henüz kesinlik kazanmış değil. Muhtemelen bu ürünlerin bir çoğunu IFA ile birlikte öğreneceğiz.

Asıl merak edilen soru ise Huawei’nin gelen baskılar sonrası ayakta kalmaya ne kadar devam edebileceği. Bunu da zaman gösterecek.

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