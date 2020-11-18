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Huawei yetkilisi: Huawei Mate 40 ekranı ile bir numara

18.11.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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Huawei yetkilisi: Huawei Mate 40 ekranı ile bir numara

Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Huawei Mate 40, Huawei Cep Telefonu Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Bruce Lee'ye göre Android telefonlar arasında lider konumda yer alıyor. İşte Bruce Lee'nin Mate 40 iddiasının detayları.

Üst düzey bir Huawei yöneticisi, bazı üreticilerin aynı fikirde olmayabileceği büyük bir iddiada bulundu. Huawei’nin Cep Telefonu Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Bruce Lee’ye göre; Huawei Mate 40 serisi Android telefonlar arasında bir numara.

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Bruce Lee Weibo gönderisinde “Mate 40 serisi aynı zamanda Android telefonlar arasında bir numara. Bu, kapsamlı renk yönetimini gerçekten destekleyen bir cep telefonu” ifadelerini kullandı. Bruce Lee, Mate 40 Pro’nun sistem ayarlarında standart ve canlı olmak üzere iki farklı renk modunu desteklediğine dikkat çekti. Buradaki standart mod, önceki ürünlerden oldukça farklı. Yeni standart modla, görüntü sistemi tam renk yönetimi gerçekleştiriyor. Yalnızca sRGB renk gamını desteklemiyor.

Raporlara göre, sistem, kaynak veya uygulamanın hangi standart formatı kullandığını otomatik olarak belirliyor. İster sRGB, ister P3, ister HDR (Rec. 2020 renk gamı) olsun, cihaz ekran renk gamına otomatik olarak uyum sağlamak için renk gamı eşleme ve diğer algoritmaları kullanabiliyor.

Bruce Lee ayrıca spektral tasarım açısından Mate 40 serisindeki panel tasarımının zararlı ışınlardan gözü korumak için mavi ışık kaynağını hedeflediğini iddia ediyor. Ayrıca telefonun mevcut tasarımı 90nit DC ve PWM karartma eşiğinde ve bir ekran titreşimi önleme sunuyor.

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Android akıllı telefonların derecelendirilmesi söz konusu olduğunda, dikkate alınması gereken birçok parametre vardır. Aslında, “bir numaralı” Android telefon, kullanıcının neye ihtiyacı olduğuna bağlı. Bir kullanıcı Android bir telefonu uygulamaların kullanılabilirliği ile derecelendirirse, Mate 40 serisi “bir numara” olmayabilir. Ancak anlaşılan o ki Bruce Lee, Mate 40 serisini renk yönetimi açısından “bir numara” olarak sıralıyor.

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