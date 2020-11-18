Huawei yetkilisi: Huawei Mate 40 ekranı ile bir numara

Üst düzey bir Huawei yöneticisi, bazı üreticilerin aynı fikirde olmayabileceği büyük bir iddiada bulundu. Huawei’nin Cep Telefonu Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Bruce Lee’ye göre; Huawei Mate 40 serisi Android telefonlar arasında bir numara.

HUAWEİ YÖNETİCİSİ İDDİASI İLE HUAWEİ MATE 40'I ZİRVEYE YERLEŞTİRDİ

Bruce Lee Weibo gönderisinde “Mate 40 serisi aynı zamanda Android telefonlar arasında bir numara. Bu, kapsamlı renk yönetimini gerçekten destekleyen bir cep telefonu” ifadelerini kullandı. Bruce Lee, Mate 40 Pro’nun sistem ayarlarında standart ve canlı olmak üzere iki farklı renk modunu desteklediğine dikkat çekti. Buradaki standart mod, önceki ürünlerden oldukça farklı. Yeni standart modla, görüntü sistemi tam renk yönetimi gerçekleştiriyor. Yalnızca sRGB renk gamını desteklemiyor.

Raporlara göre, sistem, kaynak veya uygulamanın hangi standart formatı kullandığını otomatik olarak belirliyor. İster sRGB, ister P3, ister HDR (Rec. 2020 renk gamı) olsun, cihaz ekran renk gamına otomatik olarak uyum sağlamak için renk gamı eşleme ve diğer algoritmaları kullanabiliyor.