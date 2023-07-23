HÜDA PAR’ın il sekterini öldüren ve il başkanını yaralayan kişinin evine saldırı! Polis biber gazı kullandı

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasında uğradığı saldırı sonucu ölen İl Sekreteri Sacit Pişgin’in mevlidinden sonra partililer şüphelinin evine saldırdı. Polis biber gazıyla müdahale ederek öfkeli kalabalığı dağıttı.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 1 KİŞİYİ YARALADI

Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, İl Başkanı Salih Demir’i bıçakla yaralayıp, İl Sekreteri Sacit Pişgin’i öldürmüştü. Parti binası önündeki grup Sacit Pişgin’in mevlidinden sonra olayı gerçekleştiren A.S.’nin evine giderek saldırmaya başladı. Apartmanın giriş kapısındaki camları kırarak içeri giren grup polis ekiplerince geri çıkartıldı. Dışarıda yaşanan arbedede polis ekipleri biber gazı sıkarak öfkeli kalabalığı dağıttı.

YAPICIOĞLU: OLAYIN BİR AN ÖNCE AÇIĞA ÇIKMASINI İSTİYORUZ

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gün içinde olayın yaşandığı il binasına geldi. Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle buluşan Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır; bilemiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa, tüm yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

'UMARIM BİR DAHA YAŞANMAZ'

Seçim öncesinde de benzer saldırılara maruz kaldıklarını belirten Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Seçimlerden önce Mersin milletvekili adayımızın seçim ofisine bombalı saldırı düzenlendi. Standımızda bekleyen kardeşlerimize silahlı, bıçaklı, sopalı saldırılar oldu. O gün yeterince güçlü bir tepki verilebilseydi; belki bugün daha acı olan bu hadise yaşanmayacaktı. Umarım bir daha yaşanmaz. Bu seferki hadiseye siyaset dünyasından güçlü tepkiler geldi. Kime yapılırsa yapılsın, bu tür saldırının kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu saldırıların devam etmemesi için mutlaka herkesin kendine düşeni yapması gerekiyor."

Toplum için çabalamaya devam edeceklerini ifade eden Yapıcıoğlu, "Bizi durdurmaya çalışanlara buradan şu mesajı vermek istiyorum; beyhude uğraşıyorsunuz. İnşallah bizi ne meşru dairenin dışına çıkarabileceksiniz ne gözümüzü korkutabileceksiniz ne de bizi hizmetlerimizden geri koyabileceksiniz. Bu asla mümkün değildir" dedi.

ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Cenazenin törenin ardından ardından AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir'i ziyaret etti. Çelik, Demir'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Olaydan kısa süre sonra saldırgan yakalandı ve savcılığa sevk edildi. Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor. Şimdiye kadar elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendirme yapılıyor. Kuşkusuz arkasında birileri varsa, hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir. Siyaset kurumuna karşı her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Böylesine vahşi bir saldırıyı bir kere daha lanetliyoruz. HÜDA PAR camiasına, taziyelerimizi iletiyoruz" diye konuştu.





