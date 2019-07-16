Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak

İSTANBUL (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Kurban fedakarlık, Hakk'a yakınlıktır" sloganıyla yola çıkan vakıf, bu sene kurban kesim bedelini yurt dışında 750 lira, yurt içinde büyükbaş kurbanda bin 550 lira, küçükbaş kurbanda bin 450 lira ve büyük koçta bin 700 olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, Kurban Bayramı coşkusunu, kurban kesme gücü olmayanlarla paylaşarak onların mutluluklarına ve dualarına ortak olmak istediklerini belirtti.

Vakıf olarak 400 yıllık kadim ve köklü bir hayır-irşat geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini hatırlatan Eryılmaz, "Türkiye'de ve 40 ülkede yoksulluğu ve cehaleti gidermek, yaralı gönüllere merhem olmak, ülkemizin ve İslam dünyasının nitelikli insan ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren gönüllü bir teşekkülüz." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, vakfın yurt içi kurban organizasyonu hakkında şunları aktardı: