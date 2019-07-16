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Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak

İSTANBUL (AA) - Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Kurban fedakarlık, Hakk'a yakınlıktır" sloganıyla yola çıkan vakıf, bu sene kurban kesim bedelini yurt dışında 750 lira, yurt içinde büyükbaş kurbanda bin 550 lira, küçükbaş kurbanda bin 450 lira ve büyük koçta bin 700 olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, Kurban Bayramı coşkusunu, kurban kesme gücü olmayanlarla paylaşarak onların mutluluklarına ve dualarına ortak olmak istediklerini belirtti.

Vakıf olarak 400 yıllık kadim ve köklü bir hayır-irşat geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini hatırlatan Eryılmaz, "Türkiye'de ve 40 ülkede yoksulluğu ve cehaleti gidermek, yaralı gönüllere merhem olmak, ülkemizin ve İslam dünyasının nitelikli insan ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren gönüllü bir teşekkülüz." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, vakfın yurt içi kurban organizasyonu hakkında şunları aktardı:

"İstanbul'da Üsküdar ve Küçük Çamlıca'daki modern ve hijyenik kesimhanelerimizde kurbanları randevu usulüyle ehil kasaplar eliyle kestirerek halkımızın ibadetlerini gönül huzuruyla yerine getirmelerini sağlıyoruz. Buralarda kesilen kurban etlerinden vakfımıza bağış olarak bırakılan 1/3'lük kısmı kurban sahipleri adına İstanbul'da aylık düzenli olarak erzak paketi yardımında bulunduğumuz kurban kesme gücü olmayan yaklaşık 7 bin dar gelirli aileye dağıtıyoruz."

Hayırseverlerin emanet ettiği vekalet kurbanlarını Afrika, Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda 40 ülkeye ihtiyaçları nispetinde dağıttıklarını belirten Eryılmaz, "Bangladeş (Arakan kampları), Filistin, Suriye (İdlib kampları), Yemen, Irak, Filipinler, Afganistan, Somali gibi savaş ve terör mağduru mazlum coğrafyalara, Burkina Faso, Nijer, Mali, Sudan gibi yoksulluğun derinden hissedildiği ülkelere, mahrumiyet bölgelerine öncelik veriyoruz. Kesilen kurban etlerini dul-yetim, mağdur-muhtaç, savaş mağduru mülteciler ve Kur'an talebeleri olmak üzere yüz binlerce kişiye ulaştırıyoruz." bilgisini verdi.

Eryılmaz, yurt dışı kurban organizasyonunun faaliyet gösterilen ülkelerde kendi müesseseleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kurbanlık hayvan alımından, kesim ve dağıtımına kadar tüm aşamalarında kurban ibadeti esaslarına uygun ve güven veren bir yapılanmayla büyük bir hassasiyet, itina ve sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Vekaletini aldığımız kurbanları, bağış sahiplerinin isimlerini tek tek okuyarak, bizzat ilgili ülkelerde Aziz Mahmut Hüdayi'nin vakıf kültürüne sahip ve vacip kurban ibadeti hassasiyetini iyi bilen kendi Türk personelimiz nezaretinde kesiyoruz. Ayrıca, kurban kesimlerinin sorunsuz bir şekilde yerine getirildiğini teyit etmek amacıyla 70 civarında gözlemciyi kurban kesimi yaptığımız 40 ülkeye gönderiyoruz."

Hayırseverler yurt dışı bağışlarını, vakıf merkezlerinden ve "www.hudayivakfi.org" sitesinde yer alan online bağış bölümünden havale-EFT yolu ile yapabilecek.

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