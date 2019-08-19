HABER

Huder’den Adli Yıl açılışı değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

Hukuki Araştırmalar Derneği (Huder) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Huder Eskişehir Şube Başkanı Av.

Huder’den Adli Yıl açılışı değerlendirmesi

Hukuki Araştırmalar Derneği (Huder) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Huder Eskişehir Şube Başkanı Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Adli Yıl açılış töreninin T.C. Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi’nde gerçekleşmesinin yargı bağımsızlığını zedeleneceği iddiasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.
Gücüyener, yaptığı açıklamada, Araştırmalar Derneği, 2019-2020 Adli Yıl açılışının T.C. Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezinde yapılacak olması nedeni ile Yargıtay’ın davetini geri çeviren baroların ve katılma kararını açıklayan Barolar Birliğinin bu kararlara ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Yargının ve savunmanın çözülmesi gereken sorunları olduğunun tüm hukukçular tarafından fikir birliği ile paylaşıldığı belirten Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener “Bağımsız yargının ve savunmanın sorunlarının, kanun koyucu yasamanın ve uygulayıcı yürütmenin katkıları ile ancak çözülebilmesi de demokratik sistemin ve Anayasamızın gereğidir. Adli Yıl açılış töreni uygulayıcıların sorunları paylaşması ve sorunların değerlendirilebilmesi için uygun bir ortam sunmaktadır. Sorunları tartışmak ve birlikte çözmek yerine ötelemek, ortamı germek, farklı anlamlar yüklemek, hem savunmanın, hem yargının hem de ülkemizin “boşa vakit kaybedeceği” bilinmez bir sürece girmesini kabul etmektir. Adli yıl açılış töreninde davet sahibi Yargıtay Başkanlığı’dır. T.C. Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi kamuya ait bir mekândır. Adli yıl açılış töreninin bu mekânda gerçekleşmesi sebebi ile yargı bağımsızlığının zedeleneceği iddiası kabul edilebilir değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre “Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.” Adli Yıl açılışında Yargıtay’ın ev sahipliğinde yapılacak törende Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Yargıtay Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı da birer konuşma yapacaklardır” dedi.

Uzlaşı ve değerlendirme ortamında adli yıl açılışı önemli bir diyalog zemini
Av. Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatarak, “Ekim ayında içeriği yasalaşacak ve mevcuttaki pek çok sorun için çözüm olacak bir süreci başlatacaktır. Yargı Reformu Strateji Belgesi oluşumu da Adalet Bakanlığı çatısında, tüm uygulayıcıların, hukuk fakültelerinin, yüksek mahkemelerin, başsavcılıkların, Barolar Birliğinin ve baroların etkili katılımları ile yürütülmüş bir süreçtir. Yoğun ve değerli bir çalışma yapılmış ve sürecin sonunda yasalaşma aşamasına geçilmiş durumdadır. Böyle bir uzlaşı ve değerlendirme ortamında adli yıl açılışının da önemli bir diyalog zemini olduğu bilinci ile “hukuk ve adalet adına tespit ve çözüm önerilerinin yer alacağı, sonrasında uygulamaya geçeceği ve insan hakları, hukuk devleti hususlarında mesafe alma inancıyla, adli yıl açılış törenine katılım gösterecek baroların bu tavrı takdiri hak etmektedir” diye kaydetti.

PARTNER Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü
Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdiSalda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi
Kamıştan gemi, boğazdan geçecekKamıştan gemi, boğazdan geçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

Meğer evliymiş! Nikâh fotoğrafı ortaya çıktı

AK Partili iki milletvekili trafik kazası geçirdi

AK Partili iki milletvekili trafik kazası geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eminönü'ndeki alt geçidin su altında kalması saniye saniye görüntülendi

Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Salda Gölü davasında mahkeme yetkisizlik kararı verdi

Salda Gölü davasında karar!

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun kaza geçirdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

İzmir'de dün başlayan yangın yayılmaya devam ediyor

Dün başladı, durdurulamıyor! Tedirgin bekleyiş

HDP'li belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak

İşten çıkartılan şehit yakınlarıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.