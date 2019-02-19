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"Hudeyde'den askerlerin çekilmesi bugün ya da yarın başlayabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths : - "(Yemen) Hudeyde anlaşmasının (geri çekilme ve askerlerin yeniden konuşlandırılması) uygulanması bugün ya da muhtemelen yarın başlayabilir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti ve Husilerin askeri güçlerini liman kenti Hudeyde'den bugün ya da yarın çekmeye başlayabileceğini bildirdi.

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'de tarafların Stockholm'de varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik yürüttüğü görüşmeler hakkında bilgilendirdi.

Görüşmelerin ivme kazandığını belirten Griffiths, ''Hudeyde anlaşmasının (geri çekilme ve askerlerin yeniden konuşlandırılması) uygulanması bugün ya da muhtemelen yarın başlayabilir. Şimdi İsveç'te verilen sözü ileri taşıma fırsatımız var.'' dedi.

Tarafların Hudeyde'den çekilmesinin ardından Salif ve Ras İsa limanlarında da askerlerini yeniden konuşlandıracaklarını belirten Griffiths, Ürdün'de yürütülen esir değişimi görüşmelerinde de ilerleme kaydedildiğini ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmasından uzak olmadıklarını sözlerine ekledi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock tarafların güçlerini çekmesiyle Hudeyde'deki Kızıl Deniz değirmenine de erişimin önününün açılacağını söyledi.

Lowcock, daha önce ise Yemen'de 3,7 milyon insanı bir ay beslemeye yetecek tahılın Kızıl Deniz değirmenine 4 aydır ulaştırılamadığı için depolarda çürümeye başladığını söylemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar, kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

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BM Hudeyde Yemen

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