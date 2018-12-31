EDİRNE (AA) - HAKAN MEHMET ŞAHİN - Edirne sınır hattında bu yıl 53 bini aşkın düzensiz göçmeni yakalayan "hudut kartalları", yeni yıla nöbette girecek.

Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı bulunan Edirne, düzensiz göç geçişlerinde en çok kullanılan güzergahlar arasında yer alıyor. Meriç Nehri'nin doğal sınır olması yanında, kara sınırları da düzensiz göçmenlerce geçiş noktası olarak kullanılıyor.

"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler, gece gündüz demeden 1. derece askeri yasak bölgede illegal geçişlere karşı nöbet tutuyor.

Sorumluluk sahalarında düzensiz göçe izin vermemek için yoğun mesai harcayan piyade birliklerinden 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, aralık ayına kadar 25 bin 278, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri ise 28 bin 429 düzensiz göçmen yakaladı. Bu yıl Edirne'de toplam yakalanan 80 bin civarındaki düzensiz göçmenden 54 bine yakını askerler tarafından yakalandı.

- Yeni yıla gözleri sınırda giriyorlar