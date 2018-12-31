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"Hudut kartalları" yeni yıla nöbette girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:50 | Son Güncelleme

Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler, gece gündüz demeden 1. derece askeri yasak bölgede illegal geçişlere karşı nöbet tutuyor - Bu yılın ilk 11 ayında sınır hattında, 53 bini aşkın düzensiz göçmeni yakalayan "hudut kartalları", yeni yıla gözleri sınırda girecek

EDİRNE (AA) - HAKAN MEHMET ŞAHİN - Edirne sınır hattında bu yıl 53 bini aşkın düzensiz göçmeni yakalayan "hudut kartalları", yeni yıla nöbette girecek.

Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı bulunan Edirne, düzensiz göç geçişlerinde en çok kullanılan güzergahlar arasında yer alıyor. Meriç Nehri'nin doğal sınır olması yanında, kara sınırları da düzensiz göçmenlerce geçiş noktası olarak kullanılıyor.

"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı askerler, gece gündüz demeden 1. derece askeri yasak bölgede illegal geçişlere karşı nöbet tutuyor.

Sorumluluk sahalarında düzensiz göçe izin vermemek için yoğun mesai harcayan piyade birliklerinden 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri, aralık ayına kadar 25 bin 278, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri ise 28 bin 429 düzensiz göçmen yakaladı. Bu yıl Edirne'de toplam yakalanan 80 bin civarındaki düzensiz göçmenden 54 bine yakını askerler tarafından yakalandı.

- Yeni yıla gözleri sınırda giriyorlar

Edirne'ye 100 kilometre uzaklıktaki Sarıcaali köyünde 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut karakolunda görev yapan askerler, gözleri sınır hattında görevlerini sürdürüyor.

Yeni yıla nöbette ve devriye atarak girecek Mehmetçik'in yeni yılını komutanları içtimada kutladı.

Bölük Komutanı Piyade Yüzbaşı Ali Alak, yeni yılını kutladığı askerlere görevlerinde başarı diledi.

Sarıcaali Hudut Karakolu Takım Komutanı Piyade Teğmen İzzet Kavas ise karakollarının Türkiye-Yunanistan sınırında bulunduğunu, hudut emniyetinin büyük bir özveriyle sağlandığını vurguladı.

Hudutta görev yapan Mehmetçik'in ailelerinden ve evlerinden uzakta, zor şartlarda, 24 saat esasına göre gece ve gündüz olmak üzere görevlerini yerine getirdiğini anlatan Kavas, "Parolamız 'hudutta görev yapmak her askere nasip olmaz' vecizesidir. Hudutta görev yapan her asker bu ayrıcalığın farkında olarak vazifesini cansiparane bir şekilde yerine getirmektedir." dedi.

Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
'Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir''Önce kaputa vur, sonra kontağı çevir'
Çukurca kar altındaÇukurca kar altında
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Anahtar Kelimeler:
Hudut Kartalları Nöbet sınır

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