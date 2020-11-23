Hukuk dışı arama yapılan geminin şirketinden açıklama: “16 saat silahlı arama yapıldı”

Doğu Akdeniz’de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketinden yapılan açıklamada, gemide 16 saat boyunca silahlarla arama yapıldığı ifade edilerek, “Tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere uyduk. Tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır” denildi.

Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş.’den yapılan açıklamada, şirketin bugüne kadar ifa ettiği tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere uyduğu belirtildi.

Gemideki silahlı aramanın 16 saat sürdüğü vurgulanan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri ile Milli Savunma bakanlıklarının konuyu yakından takip ettiği ifade edilerek, “Gerçekleştirdiğimiz tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır. Bu şekilde bir uygulama ile karşı karşıya kalmak mürettebatımızı endişeye sevk etmiş ve şirketimizi de üzmüştür. Meydana gelen olay sırasında gemimize askerlerin çıkmasına karşılık, uzun yıllar açık deniz tecrübesi olan mürettebatımız herhangi bir mukavemet göstermemiş, işbirlikçi ve uyumlu davranarak üzücü bir olayın meydana gelmesi engellenmiştir” denildi.