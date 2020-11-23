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Hukuk dışı arama yapılan geminin şirketinden açıklama: “16 saat silahlı arama yapıldı”

23.11.2020 17:49 | Son Güncelleme:
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Doğu Akdeniz’de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketinden yapılan açıklamada, gemide 16 saat boyunca silahlarla arama yapıldığı ifade edilerek, “Tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere uyduk.

Doğu Akdeniz’de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin taşımacılık şirketinden yapılan açıklamada, gemide 16 saat boyunca silahlarla arama yapıldığı ifade edilerek, “Tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere uyduk. Tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır” denildi.
Arkas Konteyner Taşımacılık A.Ş.’den yapılan açıklamada, şirketin bugüne kadar ifa ettiği tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere uyduğu belirtildi.
Gemideki silahlı aramanın 16 saat sürdüğü vurgulanan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri ile Milli Savunma bakanlıklarının konuyu yakından takip ettiği ifade edilerek, “Gerçekleştirdiğimiz tüm taşımalar insani ve ticari maksatlıdır. Bu şekilde bir uygulama ile karşı karşıya kalmak mürettebatımızı endişeye sevk etmiş ve şirketimizi de üzmüştür. Meydana gelen olay sırasında gemimize askerlerin çıkmasına karşılık, uzun yıllar açık deniz tecrübesi olan mürettebatımız herhangi bir mukavemet göstermemiş, işbirlikçi ve uyumlu davranarak üzücü bir olayın meydana gelmesi engellenmiştir” denildi.

Detaylar da paylaşıldı
Açıklamada olayın detayları da paylaşılırken, 22 Kasım’da yerel saat ile saat 10.30 civarında M/V Roseline A konteyner yük gemisinin Libya’nın Misurata Limanına doğru açıldığı, ticari sefer sırasında kendisini ‘EU WARSHIP’ olarak tanıtan ve bir Alman gemisi olduğu anlaşılan fırkateynden telsiz aracılığı ile önce sorgulama yapıldığı ifade edildi. Ardından aynı gemiden kaldırılan bir helikopterin gemi kaptanının muhalefetine rağmen M/V Roseline gemisine indirildiği açıklanırken, helikopterden inen askerlerin gemi içinde ve bir kısım konteynerlerde silahlı arama yaptığı belirtildi. Aynı ekibin yaklaşık 16 saat sonra yine helikopterle gemiden ayrıldığı vurgulandı.
Askerlerin gemiye çıkmasından önce telsiz ile yapılan sorgulamalar sırasında, durumun kaptan tarafınca hem Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletildiği aktarıldı.

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