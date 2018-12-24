ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı.

Hükümet kapandı, çöpler toplanmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratlar'ın geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı.

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı.

Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar kapalı kalacak federal kurumlar için çalışan milyonlarca Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.

Hükümetin kapanması sebebiyle başkent Washington D.C.'de çöpler toplanmadı.

Hükümet tekrar açılana kadar temizlik hizmeti verilmeyecek.

New York'ta bulunan Özgürlük Heykeli, New York Valisi Andrew Cuomo'nun bütçe sağlaması ile açık kalan yerlerden biri oldu.

ABD Ulusal Arşivi de hükümetin kapanmasından nasibini alan bir diğer kurum oldu.

Noel için hazırlanan Ulusal Noel Ağaçları da ziyaretçi girişine kapatıldı.

Kaliforniya eyaletinde yer alan San Francisco'da bazı otoyollar trafiğe kapatıldı.

Vietnam Savaşı'nda yaşamını yitirenler ve gaziler için yapılan anıt da bu süreçte hizmet vermeyi durdurdu.

27 Aralık Perşembe günü ABD Senatosu tekrar bir araya gelecek ve bütçenin kabulünü tartışacak.