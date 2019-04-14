GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye başkanlığında kurulan Filistin hükümetinin meşruiyetten yoksun olduğunu ifade etti.

Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Fetih'in bu hükümeti kurmasının ayrıştırma ve bölünmeyi pekiştirme siyasetinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu ayrılıkçı hükümet ulusal ve anayasal meşruiyetten yoksundur. Yüzyılın Anlaşması'nın fiili bir uygulaması olarak Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin ayrılması imkanını güçlendirecek." ifadeleri yer aldı.

Filistin davasının önündeki engelleri aşmak için Filistin halkına karşı tüm sorumluluğu üstlenen ulusal birlik hükümeti kurulması ve yanlış gidişatın bu şekilde düzeltilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, genel seçim, başkanlık ve Ulusal Konsey seçimi yapılması çağrısı yapılarak, Filistinli yöneticilerin tüm engellerle mücadele için ulusal strateji belirlemesi amacıyla toplanması talep edildi.

İştiyye'nin kurduğu Filistin hükümetinin yeni kabine üyeleri, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın huzurunda bugün yemin etmişti.