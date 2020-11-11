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Hulki Cevizoğlu'ndan flaş iddia: Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 08:57 | Son Güncelleme

Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu, 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle ebediyete intikal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.

Hulki Cevizoğlu'ndan flaş iddia: Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk olan Dr. Hulki Cevizoğlu, Atatürk hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Cevizoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti.

"ATATÜRK KENDİSİNE YANLIŞ TEDAVİ UYGULANDIĞINI FARK EDİYOR"

Hulki Cevizoğlu, "Atatürk, kendisine yanlış tedavi uygulandığını fark ediyor o haliyle" açıklamasında bulununca, programın moderatörü Başak Şengül, "ama siz bilerek yanlış tedavi uygulandığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla" sözü üzerine Cevizoğlu, "Kesinlikle, Atatürk'e yapılan her şey Atatürk'ün yanlızlaştırılması, Atatürk'ün hasta yatağında yatarken kimseyle görüştürülmemesi, Atatürk'ün hastalığı sırasında tutulan nöbet defterleri var. Onları okudum baştan sona. Atatürk ile ilgili İnönü'nün anılarını baştan sona okudum. Türk milletinin bugün, Atatürk'ün öldürülmesi iddiasına bile 'Hep birlikte bakalım kim öldürdü' sorusunu sormayan bir ülke haline geldi. Atatürkçülerin Atatürk'ü tanıdıkların sanmıyorum" dedi.

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