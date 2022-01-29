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Hull City - Swansea City maçı kaç kaç bitti? İşte İngiltere Championship: Hull City - Swansea City maç sonucu...

29.01.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship'in 29. haftasında Hull City ile Swansea City karşı karşıya geldi. Şota Arveladze yönetiminde geldikten sonraki ilk maçında Hullcity - Swansea City - Swansea karşısında güçlü bir performans sergiledi. Peki Hull City - Swansea City maçı kaç kaç bitti? İşte İngiltere Championship: Hull City - Swansea City maç sonucu...

Hull City - Swansea City maçı kaç kaç bitti? İşte İngiltere Championship: Hull City - Swansea City maç sonucu...

Hull City ile Swansea City Championship'in 28. haftasında karşılaştı. Hull City - Swansea City maçına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. 29 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de oynanan maçta gülen taraf Hull City oldu.

HULL CİTY - SWANSEA CİTY MAÇ ÖZETİ

Teknik direktör Şota Arveladze'nin başında olduğu Hull City, Tom Eaves'in 5. dakikada attığı gol sonucu 1-0 öne geçti. İngiliz oyuncu Keane Lewis - Potter 17. dakikada topu ağlara gönderip skoru 2-0'a getirerek arayı açmayı başardı. Böylellikle Hull City, maçın ilk devresini 2-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarısı golsüz geçen Hull City - Swansea City maçı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaplanlar, bu galibiyetle birlikte üst üste üçüncü maçını kazandı.

Hull City böylelikle 3 puanı cebine koymuş oldu.

HULL CİTY - SWANSEA CİTY MAÇINDA İLK 11'LER

Hull City: Baxter, Bernard, McLoughin, Greaves, Longman, Smallwood, Docherty, Fleming, Honeyman, Eaves, Lewis-Potter

Swansea City: Hamer, Cabango, Naughton, Manning, Christie, Fulton, Grimes, Latibeaudiere, Smith, Wolf, Piroe

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