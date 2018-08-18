HABER

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:30 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te ABD ile müşterek devriye kapsamında iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlayacağını açıkladı.

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor" dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI MATTIS DE AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç'te ortak devriyeler gerçekleştirmeleri için gereken eğitimlerin 3 gün içinde başlayabileceğini söylemişti.

PARTNERZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlarZenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması
Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (2)Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar ABD Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar münbiç eğitim

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.