Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor" dedi.

ABD SAVUNMA BAKANI MATTIS DE AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç'te ortak devriyeler gerçekleştirmeleri için gereken eğitimlerin 3 gün içinde başlayabileceğini söylemişti.



