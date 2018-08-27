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Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 21:44 | Son Güncelleme

Bakan Akar-Mattis görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonla görüştü.

Görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı ABD TELEFON James Mattis

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