HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hulusi Akar'dan 'iltica başvuru merkezi' iddialarına yanıt: Mümkün değil

Hulusi Akar'dan 'iltica başvuru merkezi' iddialarına yanıt: Mümkün değil

23.08.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Pakistan’da iltica başvuru merkezi kurulacağına iddiasına ilişkin, "Öyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" dedi.

Hulusi Akar'dan 'iltica başvuru merkezi' iddialarına yanıt: Mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun katılımıyla Afganistan’daki faaliyetlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da katılarak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanındaki faaliyetler ve ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Akar, çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

"KONUŞULMUŞ DA DEĞİL MÜMKÜN DE DEĞİL"

Bakan Akar, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, İngiliz basınındaki Savunma Bakanı Wallace’ın makalesinde geçtiği iddia edilen ve Türkiye ve Pakistan’da iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki iddiaları hakkında, "Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine Bakan ne Türkiye ne de Pakistan’dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyizİletişim Başkanı Fahrettin Altun: Talep gelse dahi asla kabul etmeyiz

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyorLahitin içinden çıkanı gören telefonuna sarılıyor
Dedeleri kimse tutamadı! Şaşkına çeviren anlarDedeleri kimse tutamadı! Şaşkına çeviren anlar
AK Parti MKYK'sı sonrası Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti MKYK'sı sonrası Çelik'ten önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Afganistan Hulusi Akar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Görüntüler felaketten saniyeler önce çekildi

Görüntüler felaketten saniyeler önce çekildi

Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can'ı arkadaşları böyle anlattı

Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can'ı arkadaşları böyle anlattı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Dehşet! 15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkarttırdılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Taliban, Afgan kadını ateşe atarak öldürdü

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Sosyal medya için video çekerken feci şekilde can verdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Kızlarını kefene sarıp paylaştılar: Dünya bize yüz çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.