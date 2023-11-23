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Hülya Avşar 'Bahçeden erken hasat' diyerek paylaşmıştı! O video sonrası talep arttı

23.11.2023 14:34 | Son Güncelleme:
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Güzelliği ve sesi ile sahnelerin tozunu attırmaya devam eden Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü ismin 'Bahçeden erken hasat' diyerek paylaştığı videosu o üründe talep patlaması yaşattı.

Hülya Avşar 'Bahçeden erken hasat' diyerek paylaşmıştı! O video sonrası talep arttı

Uzun yıllardır Ayvalık'ta evi olan ve hayatının büyük kısmını burada geçiren Hülya Avşar'ın yazlığının bahçesinde zeytin kırarken çektiği bir video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Avşar'ın 'Bahçeden erken hasat' notunu düştüğü paylaşımının ardından kırma zeytine talep arttı.

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Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde zeytin hasadı aralıksız devam ederken, Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosu sonrasında kırma zeytine olan ilginin arttığı belirtildi.

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Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara, “Bugünlerde Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosundan sonra en çok talep görün ürün kırma zeytin oldu.

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Sezon olması ve Hülya Avşar hanımın da videosu çok ilgi gördüğü için bugünlerde en çok aranan ve istenen zeytin türü kırma oldu” dedi.

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Hülya Avşar
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