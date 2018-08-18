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Hülya Avşar'ın yazlığına giren hırsızlık zanlıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 15:53 | Son Güncelleme

Burhaniye'deki yazlıklardan hırsızlık yaptıkları, Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki evine de hırsızlık amacıyla girdikleri ileri sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklardan hırsızlık yaptıkları, sinema oyuncusu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki evine de hırsızlık amacıyla girdikleri ileri sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan T.K. (32), R.E. ve G.A'nın sorgusu tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Burhaniye'de gece saatlerinde girdikleri evin sahibi A.T'nin uyanması ve polise ihbarda bulunmasıyla tespit edilen biri kadın 3 şüpheli, kaçtıkları araçla Susurluk ilçesinde yakalanmıştı. Söz konusu araçta ve şüphelilere ait çantalarda yapılan aramada, 10 cep telefonu, 15 kol saati, birer yarım altın, altın bileklik ve zincir ile 2 bin 345 lira, 242 dolar ve 80 avro ele geçirilmişti.

Burhaniye'deki 16 yazlıktan hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, bir süre önce Ayvalık'ın Sarımsaklı mevkisinde, Hülya Avşar'ın evinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri de tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Burhaniye hırsız

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