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Hummer elektriklendi: Hummer EV tanıtıldı! İşte tasarımı ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.10.2020 18:04 | Son Güncelleme

GMC, ikonik aracı Hummer'ı elektriğin gücü ile yeniledi ve Hummer EV'i ortaya çıkardı. Anlaşılacağı üzere tamamen elektrikli bir süper kamyonet olarak öne çıkan Hummer EV, Tesla'nın Cybertruck'ına doğrudan rakip oluyor. İşte Hummer EV'nin özellikleri ve fiyatı...

Hummer elektriklendi: Hummer EV tanıtıldı! İşte tasarımı ve fiyatı

Hummer EV, bir süredir hakkında ipucu verilen, yaz boyunca da sürekli dile getirilen bir modeldi. General Motors'a bağlı GMC'nin askeri koşullardan tutun da sokaklarda dahi gördüğümüz süper kamyoneti Hummer, artık yakın geleceğin otomobil çözümü elektrikli motor teknolojisi ile harmanlanmış olarak karşınızda.

HUMMER EV TASARIMI

Hummer EV, daha modern bir tasarıma sahip. Ancak genel tasarımda eski Hummer modellerine de bir saygı söz konusu. H şeklindeki yeni ön farkları ile yuvarlak ön far tasarımını abilerine bırakan Hummer EV, ön ızgarasında ise eski modellere sadık kalmış. Yeni elektrikli Hummer'ın bagajı ise pek büyük değil, ancak kullanım amacına göre yeterli seviyede görülüyor.

Hummer EV tasarımı

MOTOR

Elektrikli Hummer, 3 adet elektrikli motoru bünyesinde taşıyor. Bu motorlar ile Hummer EV, 1.000 beygir güç ve 15.591 Nm tork sunabiliyor. Kamyonet, cüssesine rağmen 0'dan 100 km/s'e hızlanmasını 3 saniyede tamamlıyor. GMC'nin aktardığına göre hızlı şarj desteği bulunan Hummer EV 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 160 km menzil sunuyor. Ayrıca kamyonetin toplam menzili 563 km olarak açıklanmış durumda.

Hummer EV özellikleri

Hummer EV'nin kokpiti ise oldukça teknolojik gözüküyor. 12,4 inçlik dijital sürücü ekranı ve 13,4 inçlik multimedya ekranı iç tarafta dikkat çekiyor. Bunun dışında 18 farklı kamera açısına sahip olduğu söylenen UltraVision teknolojisi araçta sürücülere sunuluyor ve böylece sürücülerin işinin kolaylaşacağı söyleniyor.

Hummer EV iç mekan

HUMMER EV FİYATI

Hummer EV fiyatı modele göre değişiyor. Hummer EV Edition 1 modeli 112.595 dolardan satışa sunulacak. En üst versiyon olacak bu modelin 2021'in sonbahar aylarında müşterilere teslim edilmesi bekleniyor. Giriş seviyesi Hummer EV ise 79.995 dolarlık bir fiyat etiketiyle alıcısını arayacak.

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