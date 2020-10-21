Hummer elektriklendi: Hummer EV tanıtıldı! İşte tasarımı ve fiyatı

Hummer EV, bir süredir hakkında ipucu verilen, yaz boyunca da sürekli dile getirilen bir modeldi. General Motors'a bağlı GMC'nin askeri koşullardan tutun da sokaklarda dahi gördüğümüz süper kamyoneti Hummer, artık yakın geleceğin otomobil çözümü elektrikli motor teknolojisi ile harmanlanmış olarak karşınızda.

HUMMER EV TASARIMI

Hummer EV, daha modern bir tasarıma sahip. Ancak genel tasarımda eski Hummer modellerine de bir saygı söz konusu. H şeklindeki yeni ön farkları ile yuvarlak ön far tasarımını abilerine bırakan Hummer EV, ön ızgarasında ise eski modellere sadık kalmış. Yeni elektrikli Hummer'ın bagajı ise pek büyük değil, ancak kullanım amacına göre yeterli seviyede görülüyor.

MOTOR

Elektrikli Hummer, 3 adet elektrikli motoru bünyesinde taşıyor. Bu motorlar ile Hummer EV, 1.000 beygir güç ve 15.591 Nm tork sunabiliyor. Kamyonet, cüssesine rağmen 0'dan 100 km/s'e hızlanmasını 3 saniyede tamamlıyor. GMC'nin aktardığına göre hızlı şarj desteği bulunan Hummer EV 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 160 km menzil sunuyor. Ayrıca kamyonetin toplam menzili 563 km olarak açıklanmış durumda.