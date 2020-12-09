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Hurda parçaları ekmek parası oldu! 50 liraya alıp, 1000 liraya satıyorlar

09.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki 2 arkadaş, pandemi döneminde can sıkıntısıyla hayata geçirdikleri ve hurda demirleri kullanarak yaptıkları araba lastikli bisiklet, vatandaşlardan yoğun talep gelmesi üzerine ekmek kapıları oldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Mücahit Gırgıç ve Efe Demiral isimli iki lise öğrencisi arkadaş, pandemi döneminde can sıkıntılarını giderebilmek için, ellerindeki hurdaları kullanarak bir ürün yapmak istedi. Bunun üzerine kullanılmayan demirleri kaynak yaparak birbirine bağlayan 2 arkadaş, bunlarla bir bisiklet gövdesi elde etti. Daha sonra bisiklet üzerinde çalışan gençler, bunu daha değişik bir bisiklet haline getirebilmek için arka lastiğini araba lastiğinden tasarladı.

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Yaptıkları bisiklete binerek şehir merkezine giden gençler, burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşların bu üründen kendilerine de yapmalarını istemeleri üzerine gençler, araba lastikli bisikletin ticaretini yapmaya başladı. 50 liraya aldıkları hurda malzemeleri tamamen kendi el emekleriyle dönüştürerek yaklaşık bin liraya satmaları 16 yaşındaki gençler için ekmek kapısı oldu. Mücahit ile Efe şimdi ise, bisiklet jantıyla değil, gerçek bir araba jantıyla bisiklet yapabilmeyi hedefliyor.

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'BİZ BU İŞİ MESLEK HALİNE GETİRDİK'

Araba lastikli bisiklet yapımına arkadaşıyla birlikte pandemi döneminde can sıkıntısıyla başladıklarını belirten Mücahit Gırgıç, “Bizim arabamızdan çıkan boşta kalan bir lastiğimiz vardı. Arkadaşımla ‘bu lastiği ne yapabiliriz?’ diye düşünüp taşındık. Hurdacıları gezdik. Orada parçalanmış hurda bir bisiklet gördük. Gittik aldık 50 liraya, malzemeleri de aldık. Zaten bizim kaynak makinemiz vardı, demirlerimiz vardı. Gerisini de biz yaptık. Biz bunu yaptıktan sonra arkadaşımla beraber çarşıya çıktık. Herkesin ilgisi çok büyük oldu. ‘Satıyor musun?’ diye soranlar oldu. ‘Bize de bundan yapar mısın?’ diye soranlar oldu. Arkadaşımla oturduk, ‘Biz bu işi neden ticarete dökmüyoruz?’ diye konuştuk. Biz bu bisikletten yaklaşık 13, 14 tane sattık bu zamana kadar. Çok ilgi görüyor. 50 liraya hurdacıdan malzemelerimizi temin ettik. Arkadaşımla birlikte topladık. Bin 300 liraya sattığımız da oluyor, bin liraya sattığımız da oluyor. Pandemi sürecinde can sıkıntısıyla başladı. Sonra biz bu işi meslek haline getirdik. Hem ev ekonomisine desteğimiz oluyor hem de kendimiz harçlığımızı çıkartıyoruz bu işten. Bundan sonra da inşallah normal bisiklet jantıyla değil de araba jantıyla bisiklet yapmayı düşünüyoruz” dedi.

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'BİSİKLET JANTLARINI ARABA LASTİĞİNE GÖRE UYARLADIK'

Bisikletin yapım sürecinin her aşamasında kendi el emekleri olduğunu vurgulayan Efe Demiral ise, “Pandemi döneminde bir gün bahçede arkadaşımla oturuyorduk. Babam gözümüzün önüne bir lastik getirdi, ‘Alın bunu ne yapıyorsanız yapın’ dedi. Biz de kendi kendimize ‘Neden araba lastikli bisiklet yapmayalım?’ dedik. Ondan sonra kaynağını kendimiz yaptık. Arkasını genişlettik, lastiği kestik. Bisiklet jantlarını araba lastiğine göre uyarladık. Araba lastiğini kestik, biçtik, jantımızı oturtturduk. Hurdacıdan kendimize 50 liraya bir gövde aldık. Gövdenin arkasını genişleterek araba lastiği koyduk. Boyamızı yaptık, zımparamızı attık. Ön lastiğimizi koyduk. Daha sonra ise ‘Neden bu işin ticaretini yapmıyoruz?’ dedik. Ondan sonra da yavaş yavaş ticarete başladık” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sürtünme arttıkça, daha fazla güç gerekir, bunun içinde bisiklet sürücüsü daha fazla efor sarf eder ve hemen yorulur. bir işe yaramaz zaman kaybı

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