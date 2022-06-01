HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Hurda parçaları heykele dönüştüren motor ustası hayran bıraktı! Yurt dışından bile talep var

Hurda parçaları heykele dönüştüren motor ustası hayran bıraktı! Yurt dışından bile talep var

01.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de motor ustası Murat Çetin'in otomobillerden çıkan hurda parçalardan yaptığı 400 kiloya ulaşan heykeller, birçok kentte, etkinliklerde sergilenmeye başlandı. Çetin, "Fuar ve organizasyonlardan teklifler geliyor. Satın alma teklifleri arttı. İlgi yüksek, yurt dışından da teklifler alıyoruz" dedi.

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde motor ustası olan Murat Çetin, 2019’da otomobillerden çıkan hurda parçalarından saat yaptı. Daha sonra küçük biblolar yapan Çetin, çalışmaları beğenilince insan boyutundaki heykeller için kolları sıvadı. Otomobillerden çıkan her türlü parçayı heykelde kullanan Çetin'in bazı çalışmalarının ağırlığı 400 kiloya kadar ulaştı. Sosyal medyada ilgi görünce Çetin'in çalışmaları, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerdeki etkinliklerde ve alışveriş merkezlerinde sergilenmeye başlandı.

'TAMAMEN OTOMOBİL HURDALARINDAN'

Atık parçaları değerlendirdiğini belirten Murat Çetin, "Sıfır atık projesi ilk duyulmaya başlandığında iş yerimizde tamir ettiğimiz arabalardan ortaya çıkan hurdaları değerlendirmek istedik. İlk olarak iş yerinde duvar saati yaptım. Hem kendim çok beğendim hem de müşteriler beğendi. İlgi ve alaka çoğalınca, hurdaya çıkan malzemeler de çoğaldı ve çalıştığımız objelerin boyutları değişmeye başladı. Şu anda yaklaşık 400 kilogramlık objeler oluşmaya başladı. Tamamen otomobil hurdalarından oluşuyorlar" dedi.

'YURT DIŞINDAN DA TEKLİFLER ALIYORUZ'

Yeni çalışmalara imza atacağını söyleyen Çetin, "Keman çalan bir kadın, ok atan bir avcı, bir de motosikletin üzerinde bir robot olacak. Bunların hepsi atık malzemelerden oluşacak. 'Şöyle olsa daha iyi olurdu' diyen bir kesim var, görmek istedikleri objeler var. Bu talepleri gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Çalışmalarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Çetin, "Fuar ve organizasyonlardan teklifler geliyor. Satın alma teklifleri arttı. Kendi organizasyonlarında yer almamı isteyen kişi ve kurumlar oldu. Bu sene teklifler çok. İlgi yüksek, yurt dışından da teklifler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale açıklarında objektiflere takıldı!Çanakkale açıklarında objektiflere takıldı!
Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...Bahçesinde su ararken keşfetmişti! Manisa'dan güzel haber geldi: Çok kaliteli...
Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü! Ortaköy sahilindeki skandal da çözüldü!
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Elektrik ve doğal gaza çifte zam

Ahmet Davutoğlu: '6 lider garantör olur'

Ahmet Davutoğlu: '6 lider garantör olur'

Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

Haberi duyan koştu! Sultanbeyli'de taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Rekortmen oldu! İnsan yaşıyla 154’e bastı

Rekortmen oldu! İnsan yaşıyla 154’e bastı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

“6 ay aynı yatakta uyuduk, karısı bunu biliyordu”

“6 ay aynı yatakta uyuduk, karısı bunu biliyordu”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.