DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan demir ustası Turan Çetin, hurda metallerden yaptığı heykel ve süs eşyalarıyla 2 yılda 150 parçalık koleksiyona imza attı.

Çocukluk döneminde çırak olarak başladığı demir ustalığını 40 yıl yaptıktan sonra emekli olan Turan Çetin, atölyesinde çalışmaya devam etti.

Hurdaya çıkan otomobil, bisiklet parçalarıyla mutfak malzemelerini esnaftan toplayarak kaynak makinesinin başına geçen Çetin, süs eşyaları tasarlamaya başladı.

Çetin, televizyonda izlediği bilim kurgu filmlerinden esinlenerek robot heykelleri yapmaya da başladı. Bir yılda 3 metre uzunluğunda ve bin 453 parçadan oluşan "Vatan" ismini verdiği bir robot heykelini tamamlayan Çetin, 2 yılın sonunda 150 parçalık bir koleksiyon hazırladı.

Eserlerini oğlunun dondurma dükkanında sergileyen Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmeğini kazandığı demircilik mesleğini sanatla birleştirip atıkları geri dönüşüme kazandırmak istediğini söyledi.

İzlediği bir filmdeki robotların benzerini yapmak için işe başladığını belirten Çetin, "Robot heykellerinin yanında korsan gemisi, uçak, traktör, helikopter ve iş makineleri yaptım. Bu işten gerçekten büyük keyif alıyorum. Robotlarımın en büyüğü 3 metre, en küçüğü ise 10 santimetre. Bugüne kadar bu işe yaklaşık 70 bin lira harcadım." dedi.