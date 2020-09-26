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Hurdaya dönen otomobilde burnu bile kanamadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir sürücü, takla atarak hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa yolunun Akabe mevkisinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da bir sürücü, takla atarak hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa yolunun Akabe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 AAN 731 plakalı otomobil, kaza yaparak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobilde ismi öğrenilemeyen sürücü kendi imkanları ile aracın dışına çıktı. Burnu bile kanamayan sürücünün otomobili ise hurdaya döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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