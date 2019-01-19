Hürriyet ve LC Waikiki iş birliğiyle düzenlenen 'Aile Buluşmaları' Denizli'deydi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- HÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle, 12 kentte 12 uzmanla gerçekleştirilmesi planan 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 9'uncusuna, Denizli ev sahipliği yaptı. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt moderatörlüğünde, 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Psikolog Serap Duygulu ve Dünyayı Geziyorum programının sunucusu Özlem Tunca Esirgenç, anne- babalara çocuk yetiştirmenin sırlarını anlattı, 'Çocuğunuzun arkadaşı değil anne-babası olun' mesajı verdi.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde Merkezefendi Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen etkinliğe, çok sayıda anne baba katıldı. Hürriyet Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle düzenlenen 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın moderatörlüğünü, Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt yaptı. 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Psikolog Serap Duygulu ve Dünyayı Geziyorum programının sunucusu Özlem Tunca Esirgenç, söyleşi sonrası anne- babaların sorularını yanıtladı. Psikolog Duygulu, söyleşide anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarını anlattı, çocukla anne-baba ilişkisini ele alıp, "Çocuğunuzla arkadaş değil, anne-baba olun" dedi.

Söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapma kararından, çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsayan, 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi. Ayrıca, çekilişle LC Waikiki'den 50 kişiye 50'er TL'lik hediye çeki de verildi.

Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt, nasıl doğru çocuk yetiştirileceğini katılımcılara anlattıklarını belirterek, "LC Waikiki aile buluşmalarına geçen yıl 23 Nisan'da başladık. 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi kitabımız geçtiğimiz yıl uzmanlarımızın değerli görüşleriyle hazırlandı. Bu kitap kapsamında projeye başladık. Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik konularda farklı uzmanlarla birlikte halkımıza ücretsiz olarak kitabı götürmek istedik. Ayrıca uzmanlarımızın çok kıymetli görüşleriyle nasıl doğru çocuk yetiştirebileceğimizi aktarmak istedik ve proje kapsamında da hem anne babalarda buluşmuş olduk" diye konuştu.

200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Psikolog Serap Duygulu ise etkinliğin ailelere ulaşmak amacıyla yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçmişten günümüzü değerlendirdiğimizde geleneksel aile yapısından çocuk merkezli aile yapısına döndüğümüzü görüyoruz. O nedenle bu bilgilendirmeler ve proje gerçekten çok önem taşıyor. Çünkü hem değişen ebeveyn tutumları hem de yeni nesil çocukları tanımak anlamında yeni bir aile tasarımına veya geçmişteki geleneksel aile yapısına belki bir anlamda tekrar dönmemiz gerektiğini göreceğiz. Çünkü hayatımızın merkezine çocuklarımızı koyduğumuzda biz, o çocuklarla sağlıklı iletişim kuramıyoruz aslında. Çocuklardan daha öte anne babayı doğru tanımlamak lazım. Sonra çocukla sağlıklı iletişim nasıl kurarız, onu anlatmak lazım. Umuyorum, sesimiz ulaşabildiği yere kadar ebeveynlere ulaşacak ve temel anlamda aile kavramını tekrar güzel bir dönüş yapmayı umuyorum. Biz yıllarca maalesef çocuklarla arkadaş olmanın çok önemli olduğunu ve böyle bir gereklilik olduğunu zannettik. Ama artık görüyoruz ki; çocuklarla arkadaş olmak değil, çocuklara anne-baba olmak çok önemli. Çünkü çocukların zaten arkadaşları var ve arkadaşlık ilişkisi ile ebeveyn ilişkisi birbirinden çok kesin sınırlarla ayrılmış durumda. Çünkü çocuklarla ebeveyn yerine arkadaş tutumu belirlersek, bu sefer çocuklar yalnızlaşacak. Yani onlara rehberlik edecek, onlara sınır koyacak ya da onları hayatı tanımlayacak anne-babaları eksik kalacak. Çünkü anne-babalık çok başka bir şey, çocuğun arkadaşlarıyla olan ilişkisi çok başka bir şey. Bunun sınırlarını doğru çizmek lazım. Yani hiçbir anne-baba çocuğunun arkadaşı değildir, olmaya çalışmamalıdır. Çocukların arkadaşlarından edinecekleri bilgiler ve hayat deneyimleri farklıdır. Anne-babaların çocuklarına vereceğiyle bütünleyici aile yapısı farklıdır."