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Hüseyin Aydın kimdir? Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın yerine getirilen Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında?

30.01.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı. Poyraz'ın yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın getirildi. Basında yer alan haberlerin ardından Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yeni Genel Müdürü Hüseyin Aydın merak konusu oldu. İşte Hüseyin Aydın'ın hayatı ve biyografisi...

Hüseyin Aydın kimdir? Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın yerine getirilen Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında?

Tarım ve Kredi Kooperatifleri'nin Merkez Birliği yönetiminde değişikliğe gidildi. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın görevden alınmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Poyraz'ın yerine getirilen isim belli oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın oldu.

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hüseyin Aydın, 1959 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'nde tamamlayan Hüseyin Aydın, meslek hayatına ise Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Ziraat Bankası'nda çeşitli görevlerde bulunan Hüseyin Aydın, 28.03.2003-13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve 28.04.2004-12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 14.04.2005-31.05.2005 tarihleri arasında Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürü oldu.

Son olarak 15 Temmuz 2011 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atanan Hüseyin Aydın, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürütmekteydi. Aydın, bu görevlerini 2021 yılının Mart ayında Alpaslan Çakar'a devretti.

Hüseyin Aydın evli ve iki çocuk babasıdır.

HÜSEYİN AYDIN, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz bir süre önce maaşı ve çiftçiye uyguladığı söylenen faiz ile eleştiri konusu olmuştu. Görevden alınan Fahrettin Poyraz'ın yerine Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile aldığı kararla eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.

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