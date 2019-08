"Hüseyin efendimiz Kerbela'da insanlığın vicdanıydı"

"Halbuki tarihe vakıf kişiler ve işin ehli insanlar bilirler ki 10 Muharrem aşura, Kerbela açısından final değil, milattır. Aşura günüyle nihayetlenen 'Hüseyni Kerbela'dır. 'Hüseyni Kerbela', Hakk uğruna can verenlerin Kerbelasıdır. Devam eden süreçte 'Zeynebi Kerbela' vardır. Artık Hakk uğruna can verenlerden sancağı devralıp Hakk uğruna yaşamaya çalışanların Kerbelası başlar. Hazreti Zeynep ya da tarihin meşhur anlatımıyla Seyyide Zeynep, 'Evladı Resul'dür. Hasan Hüseyin efendilerimizin kız kardeşidir. Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'nın kızıdır. Doğup Resulullah'ın kucağına bırakılmış torunlardandır. Safer ayının 20'si aynı zamanda Hüseyin efendimizin şehadetinin 40. günüdür. Bu yüzden geleneğimiz buna 'erbain günü' der. Erbain günü artık bir sancağa bayrak dikme şeklinde Hazreti Zeynep'in sancağının yer yüzüne dikildiği gündür."

Ahmet Turgut, "Allah en büyüktür" derken zihnimizin bize bir oyun oynadığının altını çizerek, "Sanki pek çok büyükler vardır ama Allah en büyüktür gibi bir anlam çıkıyor. Burada Seyyide Zeynep'in insanlara göstermek için adeta tefsir olduğu hakikat şudur, Allah'a iman varken başka hiçbir büyüklük yoktur. Tekrar Yezid'in sarayına getirilir. Devrin emperyal gücü, süper güç dediğimiz. Tekrar eder 'Kaybettin, kabul et'. Seyyide Zeynep 'Rabbim yolu üzerineyken ben daha güçlüyüm.' diye cevap verir ve onun gücünü kabullenmez. Yezid tekrar eder ve bunun üzerine Zeynep tarihe nakş olmuş iki cümle tekrar eder, birincisi, 'Arkanda yüzbinlerce asker var ama yalnızsın, Allah benimle'. İkinicisi ise, 'Ey zalim, Kerbela günü de Kerbela'dan evvel de Kerbela'dan sonra da Rabbim'den güzellikten gayrısını görmedim, beni Rabbim'le korkutamazsın'. Bir buçuk milyar müslümanız, 10 milyonluk İsrail'e bu cümleyi kullanamıyoruz. İsrail'in ne kadar güçlü olduğunu birbirimize anlatıyoruz. Doğrudur güçlüdür ama biz Allah'ın yolundaysak Allahuekber sözüne iman ediyorsak Seyyide Zeynep'in halini hatırlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sözün gücü, gücün sözünden üstündür"

Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da insanlığın vicdanını temsil ettiğini aktaran Turgut, "Biz 'nefs-i emmare' tabirini Kur'an-ı Kerim'den biliriz. Anlamı 'her dem kötülük emreden nefs'dir. Benim olsun ne olursa olsun diyen, bedeli ne ise ille de isterim diyen, ete kemiğe bürünmüş nefs-i emmare idi Yezid. Tarihsel vakada maslahatçı akıl olarak da Kufelileri ifade edebiliriz. Çıkarını gözetir, ilkeler umurlarında değildir. Nefsin arzuladığı şeye gerekçeler uydurmaya çalışan bir akıldır. Günlük hayatta modern insanın en büyük baş belası. 'Her yer Kerbela her gün aşura' sözü kuru bir slogan değildir. Birey kendinde yaşayabilir, nefs-i emmaresi ve maslahatçı aklı bir araya geldiğinde onları durdurabilecek tek şey vicdandır." yorumunu yaptı.

Emevi kontrolündeki Şam’ın Hz. Ali'nin 50 bin askeri karşısında yenilmediğini anlatan Turgut, kucağında yetimlerle Seyyide Zeynep'in Şam'ı tir tir titrettiğini dile getirdi.

Yaşananların Zeynebi Kerbela'nın önemini gösterdiğine değinen Turgut, "Eğer davan hak, o Hakk'a yaraşır yaşamın hak ise sözün gücü, gücün sözünden üstündür. Seyyide Zeynep, Orta Doğulu 50 küsur yaşında bir kadın olarak bunu tek başına gösterdi. Buradan hanımefendilere tekrardan hatırlatmak istiyorum. Seyyide Zeynep'i tanısınlar. Hazreti Fatma'nın kızı Zeynep'ten bahsediyorum." şeklinde konuştu.