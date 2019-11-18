HABER

Husilerden "Kızıldeniz'deki gemi Güney Kore'ye aitse serbest bırakacağız" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 22:08 | Son Güncelleme

Husilerden "Kızıldeniz'deki gemi Güney Kore'ye aitse serbest bırakacağız" açıklaması

ADEN (AA) - Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğu düşüncesiyle bir gemiyi alıkoyduklarını, geminin Güney Kore'ye ait olduğunun ortaya çıkması durumunda serbest bırakılacağını duyurdu.

Husilerin üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Kızıldeniz'de Güney Kore'ye ait bir gemiyi alıkoydukları suçlamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Husilere bağlı sahil güvenlik ekiplerinin, gerekli incelemeleri yaptığını, geminin koalisyon güçlerine ya da Güney Kore'ye mi ait olduğunu kesin olarak tespit etmeye çalıştığını belirten Husi, "Gemi Güney Kore'ye aitse gerekli işlemlerin ardından serbest bırakılacak." ifadesini kullandı.

- Husilere Suudi Arabistan'a ait petrol tankerini alıkoyma suçlaması

Öte yandan, Yemen hükümetine bağlı Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş ise yaptığı basın açıklamasında, Husileri, 28 mürettebatıyla Güney Kore'ye ait sondaj yapan bir geminin yanı sıra Suudi Arabistan'a ait 500 bin varil petrol taşıyan tankeri de alıkoymakla suçladı.

Petrol tankerinin farklı uyruklara sahip mürettebatının da götürüldüğünü aktaran Debiş, ülkenin batısında bulunan El-Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası kıyılarında petrolün boşaltılmaya başlandığını ifade etti.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Güney Kore'nin Sana Büyükelçisi Pak Woongchul ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, İran destekli Husilerin, Güney Kore'ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi mürettebatıyla Kamaran Adası açıklarında alıkoyduğunu açıklamıştı.

PARTNERElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakipElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakip
Hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıHafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil domuza çarptı: 3 yaralıOtomobil domuza çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu

Ankara'da hareketli dakikalar! Firar eden asker kendini vurdu

Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'da soba faciası! Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de silahlı saldırı! Rastgele ateş açtı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.