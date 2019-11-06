Husilerden "Riyad Anlaşması ölü doğdu" iddiası

SANA (AA) - Husiler, Yemen hükümeti ile ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında dün imzalanan Riyad Anlaşması'nın "ölü doğduğunu ve uygulanmayacağını" ileri sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürütülen Yemen barış görüşmelerinde Husileri temsil eden heyette yer alan Hamdi Asım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün imzalanan anlaşmanın uygulanması noktasında ciddi sorunlar yaşanacağını iddia etti.

Asım, "Bu anlaşma ölü doğmuştur ve uygulanmayacaktır. Anlaşmanın kapsamı belli bölgelerle sınırlıdır ve bu bölgeler için de taraflara tatmin edici bir çözüm sunamamıştır." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın kuzeyi ve güneyiyle ülkenin tamamını kapsamadığını söyleyen Asım, "Bu anlaşma yalnızca onu imzalayan iki kişiyi (Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi ve Güney Geçiş Konseyi temsilcisi Nasır el-Habci) temsil ediyor." dedi.

Asım ayrıca, Yemen hükümetinin Suudi Arabistan'ın güdümünde hareket ettiğini belirterek, söz konusu anlaşmayı dikkate almadıklarının altını çizdi.