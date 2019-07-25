HABER

Husilerden Suudi Arabistan'daki hava üssüne saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2019 07:01 | Son Güncelleme

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'ne geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerden Suudi Arabistan'daki hava üssüne saldırı

İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Serii'nin yaptığı ve Husilere ait medya organlarında yer alan açıklamada, insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda savaş uçaklarının bulunduğu apronların hedef alındığı bildirildi.

Serii, saldırının, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 12 saatte gerçekleştirdiği 21 hava saldırısına karşı düzenlendiğini belirtti.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Husiler, önceki gün de aynı üsse İHA'larla saldırı düzenlemişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.

Kaynak: AA

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Belçika’da sıcaklık 39.9 derece ölçüldü, kırmızı alarm verildiBelçika’da sıcaklık 39.9 derece ölçüldü, kırmızı alarm verildi
Petrol fiyatları neden Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden artık etkilenmiyor?Petrol fiyatları neden Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden artık etkilenmiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Husiler Yemen Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

'Dünyanın en güzel banyosu' notuyla paylaştı

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

'Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı'

'Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belçika’da sıcaklık 39.9 derece ölçüldü, kırmızı alarm verildi

Belçika’da sıcaklık 39.9 derece ölçüldü, kırmızı alarm verildi

ABD'den İran'a karşı donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

Somali'de toplantı sırasında patlama: Çok sayıda ölü var!

Ülkeyi sarsan saldırı!

'Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı'

'Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı'

Sudan'da genelkurmay başkanı öncülüğündeki darbe girişimi engellendi

Sudan'da darbe girişimi engellendi!

İngiltere'de 8 bakan istifa etti, 6 bakan görevden alındı

İngiltere'de 8 bakan istifa etti, 6 bakan görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.