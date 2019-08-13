HABER

Husilerin gönderdiği İHA Yemen'in Amran iline düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:16 | Son Güncelleme

Husilerin gönderdiği İHA Yemen'in Amran iline düştü

RİYAD (AA) - Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği insansız hava aracının (İHA) ülkenin Amran ilinde sivil bir bölgeye düştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalının haberine göre, Husiler tarafından gönderilen bir İHA, Yemen'in Amran iline düştü.

- Abha Havalimanı saldırısına yalanlama

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de "Husilerin Abha Havalimanı'nı hedef aldıkları" yönündeki açıklamasını yalanladığı ifade edildi.

Husiler, bugün Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere, ülkenin güney bölgelerini hedef alıyor.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
Küçükçekmece'de "koku" isyanıKüçükçekmece'de "koku" isyanı
GÜNCELLEME - Bodrum'da sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandıGÜNCELLEME - Bodrum'da sürat teknesinin çarptığı kadın yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düştü İmran ili insansız hava aracı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen

En Çok Okunan Haberler

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da ormanlık alanda yangın!

Ormanlık alanda yangın!

MSB duyurdu: ABD'li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı

Bakanlık duyurdu! ABD'li heyetle çalışmalar başladı

Son dakika: Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Gri listedeki iki terörist öldürüldü

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.