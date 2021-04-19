Hüsnü Bayramoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Hüsnü Bayramoğlu’nın biyografisi...

Hüsnü Bayramoğlu ile kardeşi, henüz küçük yaşlarındayken ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete gitti. Bu ziyaretin arkasından bir zamanın ardından 1949-1950’de daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başladılar. Hüsnü Bayramoğlu, Bediüzzaman'ın vefatına kadar onun yanında yer aldı.

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

15 Şubat 1935’te Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğan Hüsnü Bayramoğlu’nun, babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verildi. Bediüzzaman'ın vefatına dek bu görevde kalan Hüsnü Bayramoğlu, 1942 tarihinde yedi yaşındayken risaleler yazmaya başladı.

Hüsnü Bayramoğlu 13, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken ilk kez Bediüzzaman'ı ziyarete gitti. Bu ziyaretin ardından bir süre sonra 1949-1950’li yıllarında ortaokulu bitirmesinin ardından daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlayan Hüsnü Bayramoğlu, Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle beraber bu vazifeyi görür.

Hüsnü Bayramoğlu, kendisini “Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı” olarak tanıtıyordu. Bayramoğlu 18 Nisan 2021’de dünyayı ve Türkiye’ye etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı vefat etti.



