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  4. Husumetli aileler hastanede karşılaştı! Kavgada 4 kişi yaralandı

Husumetli aileler hastanede karşılaştı! Kavgada 4 kişi yaralandı

11.01.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da hastanede karşılaşan husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Hastane bahçesinde devam eden kavgada ise atılan taşlardan bir gazeteciyle bir polis memuru yaralandı.

Husumetli aileler hastanede karşılaştı! Kavgada 4 kişi yaralandı

Kent merkezindeki bir trafik kazası sonrası yaralıyı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesine getiren aile fertleri, aralarında daha önce husumet bulunan başka bir ailenin üyeleriyle karşılaştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane bahçesinde kavga etmeye başlayan taraflardan 2 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

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Bir süre sonra yeniden kavga etmeye başlayan tarafları sakinleştirmek için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Kavga sırasında atılan taşlardan bir gazeteciyle bir polis memuru da yaralandı.

Tarafları sakinleştirmek isteyen polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı.

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Olayla ilgili soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı.

Hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. (AA)

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Şanlıurfa kavga

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