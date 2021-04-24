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  4. Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

24.04.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da husumetli iki kardeş, kavgada birbirlerini bıçakladı. Hafif yaralanan kardeşler, tedaviye alındı.

Husumetli kardeşlerin bıçaklı kavgası: 2 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut U. (49), husumetli olduğu ağabeyi Fikret U.'nun (53) evine gitti. Kapı önünde iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanlarındaki bıçakları çeken kardeşler, birbirlerini bıçakladı.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardeşlerden Fikret U., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Mesut U. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

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Bursa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hergün bir olay raydan çıkmış haldeyiz
Nasıl bir kardeş aile bağınız var arkadaş. Bu yaşta babamız hala harçlık vermeye çalışır bize. bu ay benim var, diğer kardeşlerime ver derim, almam o parayı. Onlarda aynı şekil, yeri gelir onlarda baba bizde var, abime ver derler. Niye ona şu kadar verdinde, bana bu kadar verdin diye, lafını bile yapmayız. Birbirimizin bir şeyi olsa, koşar hemen yardıma geliriz. Kardeş kardeşe bunu yaparsa, elin adamlarının birbirine kötülük yapması hayli normal.

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