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Husumetli komşuların kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2020 06:58 | Son Güncelleme

Adana'da, husumetli iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Tunç (28) yaşamını yitirdi, olay sırasında sokakta bulunan Abdul Ferit Özer (73) ise yaralandı.

Husumetli komşuların kavgasında silahlar çekildi: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13077'inci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Halil G. (55) ile Hüseyin Tunç arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İki tarafın silahla birbirlerine ateş açması sonucu Tunç göğsüne isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay sırasında sokakta bulunan Abdul Ferit Özer de saçmaların hedefi oldu. Yaralılar Tunç ve Özer, vatandaşlarca yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yarası hafif olan Özer, başka bir hastaneye sevk edilirken, Tunç ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan cinayet şüphelisi Halil G.'nin de olay sırasında yaralandığı ve bu şekilde kaçtığı öne sürüldü. Cinayet şüphelisi Halil G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

KIYAFET TARTIŞMASI HUSUMETİ FİTİLLEMİŞ

Komşusu Halil G. tarafından öldürülen Hüseyin Tunç'un, cinayet zanlısının üvey kızı ile nişanlı olduğu, kıyafet tartışması yüzünden 4 gün önce yüzük attıkları önü sürüldü. Nişanın bozulmasıyla iki aile arasında başlayan husumet nedeniyle birkaç gündür kavgaların yaşandığı ancak kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Gece saatlerinde evine gelen Hüseyin Tunç'un, Halil G.'nin av tüfekli saldırısına uğradığı belirlenirken, cinayet şüphelisinin de elinden yaralandığı, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

BARIŞMAK İÇİN GÖRÜŞECEKLERDİ

Öte yandan husumetin kaldırılması için her iki ailenin büyüklerinin araya girdiği, bugün için barışmak için görüşme tertiplendiği öne sürüldü. Halil G.'nin barışma görüşmesi öncesi cinayeti neden işlediği ise emniyet müdürlüğündeki ifadesinde belli olacak.

ŞÜPHELİNİN EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Tunç'un yakınlarının, cinayet şüphelisi Halil G.'nin evine saldırıp, yakacağı ihbarını alan polis, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Özel harekat polisleri ve terörle mücadele ekipleri, zırhlı araçlarla olay yerinde hazır beklerken, cinayet şüphelisinin evi ise güvenlik önlemi için tahliye edildi. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi devam ediyor.

(DHA)

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