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Husumetli komşusunu önce darbetti, ardından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 23:09 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, Eray E. (21), husumetli komşusu Nimet Biricik'i (55) önce darbetti, ardından bıçakla karnından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Biricik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Eray E. ise gözaltına alındı.

Husumetli komşusunu önce darbetti, ardından bıçakladı

Olay, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Erzene Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen Nimet Biricik ile Eray E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eray E. Nimet Biricik'i darbetti, ardından yanında bulanan bıçakla da karnından yaraladı.

Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nimet Biricik'i Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Biricik'in başına darbe aldığı ve hafif şekilde bıçakla yaralandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Eray E.'nin emniyete götürüldü.

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