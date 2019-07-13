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Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 00:24 | Son Güncelleme

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EVİ KUNDAKLANDI Bursa’da gündüz saatlerinde tabancayla karın boşluğundan vurularak öldürülen Sinan Özkan’ın cinayet şüphelisi Ömer Dokuz’un Merkez Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bulunan evine, kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı.

Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EVİ KUNDAKLANDI
Bursa’da gündüz saatlerinde tabancayla karın boşluğundan vurularak öldürülen Sinan Özkan’ın cinayet şüphelisi Ömer Dokuz’un Merkez Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bulunan evine, kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Şüphelilerin saat 22.00 sıralarında olay yerine benzin bidonuyla geldikleri ve burada hazırladıkları molotof kokteylleriyle Dokuz'un evine saldırdığı öğrenildi. Saldırı sonrası yangın çıkan evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangımn söndürüldü. Polis ekipleri evi kundayan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü (2)Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü (2)Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü (2)Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü (2)

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