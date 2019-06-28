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Husumetlisinin boğazını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 20:55 | Son Güncelleme

 DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, husumetli olduğu Musa Y.

Husumetlisinin boğazını kesti

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, husumetli olduğu Musa Y. tarafından boğazı kesilen ve sırtından bıçaklanan Nurdahan Karaoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde, Akçakoca Merkez cami önünde meydana geldi. Husumetli olan Musa Y. ile Nurdahan Karaoğlu sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, Musa Y. cebindeki bıçağı çıkarıp, Karaoğlu’nun önce boğazını kesti daha sonra sırtından defalarca bıçakladı. Karaoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Musa Y. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Nurdahan Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Musa Y. polis ekiplerince yakalanarak göz altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Husumetlisinin boğazını kesti

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