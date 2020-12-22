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Husumetlisinin iş yerini tabancayla basıp kurşun yağdırdı

22.12.2020 10:33 | Son Güncelleme:
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Husumetlisinin iş yerini tabancayla basıp kurşun yağdırdı

Adana’da, telefonda tartışıp iş yerine gittiği husumetlisi Volkan G. (28) tarafından tabancayla vurulan Tahsin B. (36) tedaviye alındı. Gözaltına alınıp tutuklanan Volkan G.’nin ifadesinde “Beni darbettiği için aramız bozuldu. İş yerime geldiğini görünce, boş gezmediğini bildiğim için ateş açtım” dediği öğrenildi.

Olay, çarşamba günü saat 19.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Tahsin B., husumetli olduğu Volkan G. ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Tahsin B., motosikletle Volkan G.’nin berber dükkanına gitti. Tahsin B.’nin geldiğini gören Volkan G., çekmeceden çıkardığı tabancayla iş yerinden çıkıp, ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin karın, kasık, kalça ve sağ bacağına isabet ettiği Tahsin B., kanlar içinde yere yığıldı. Tahsin B.’nin tabancayla ateş ettiği Volkan G. ise yara almadı. Volkan G., çatışmanın ardından iş yerini kapatıp, olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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‘BOŞ GEZMEDİĞİNİ BİLİYORDUM, ATEŞ AÇTIM’

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Volkan G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Tahsin B., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Volkan G.’yi Kozan Caddesi’nde yakaladı. Emniyete götürülen Volkan G.’nin, ifadesinde, “Tahsin B. daha önce beni darbetti ve bu yüzden aramız bozuldu. Evimi de kurşunlamıştı. O gün de iş yerime geldiğini görünce, tabancayla ateş açtım. Çünkü o da boş gezen bir insan değildi” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ameliyatın ardından yoğum bakım ünitesine alınan Tahsin B.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

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