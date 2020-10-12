Hüvallahüllezi suresi okunuşu, anlamı ve surenin faziletleri

Tefekküre sevk eden anlamı ile Hüvallahüllezi, Kur'an-ı Kerim'in azameti üzerine düşünmek için de okunabilir.

Hüvallahüllezi Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayet ya da sureleri mushaf üzerinden okuyabilmek için abdestli olmak gerekir. Ancak Hüvallahüllezi de dahil olmak üzere herhangi bir sure ya da ayeti ezberden okumak için abdest almak şart değildir.

Hüvallahüllezi Suresi Nasıl Ezberlenir?

Hüvallahüllezi Suresi, Haşr Suresinin son 3 ya da 4 ayetidir. Dolayısıyla ezberleme açısından bakıldığında oldukça kısa olduğu söylenebilir. Yeterli okuma ve tekrar sayesinde Hüvallahüllezi kolaylıkla ezberlenir. Ancak çalışma sürecini daha verimli bir hale getirmek için çeşitli ezberleme tekniklerinden faydalanılabilir.